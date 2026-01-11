Келлог: «Зеленский еще тот крепкий орешек»

«Зеленский – крепкий орешек. Я имею в виду, он тот еще с… сын. И когда я туда (в Украину) ездил, я помню, как однажды сказал президенту Трампу: «Сэр, он (Зеленский) во многом похож на вас», – рассказал Келлог. – Он упрям. У него есть свое мнение. Он не боится его высказывать. Он знает, как пользоваться СМИ».

Келлог добавил, что сделал один комментарий, за который его критиковали. «Я сказал, что он [Зеленский] – смелый лидер. И я говорил людям в администрации: мы в Соединенных Штатах не видели такого лидера со времен Авраама Линкольна. И я имею в виду вот что: никому не приходилось вести экзистенциальную борьбу на собственной земле так, как ему, – когда на кону стоит выживание нации, как у него. И мы должны это принять. Мы должны понимать, откуда он исходит. Он защищает Украину, и – нравится нам это или нет – то, что он делает или говорит, это факт», – отметил бывший спецпосланник Трампа.

Келлог подтвердил, что этот комментарий о Зеленском взбесил Трампа. «Он (Трамп) с этим не согласился», – отметил Келлог.

Он добавил, что у них с Трампом не было резких обменов репликами из-за Зеленского. «Я скажу откровенно: мне нравится президент Трамп, мне нравится, как он действует и как он говорит, но я также понимаю, что иногда он может разозлиться», – сказал Келлог.

Ранее The New York Times писал, что Дональд Трамп резко отреагировал на позицию своего посланника. по президенту Украины. «То есть вы называете Зеленского мужественным?» — спросил президент. «Да, сэр. Это экзистенциальная борьба за выживание его нации. Когда в последний раз американский президент сталкивался с таким? Во времена Авраама Линкольна», — ответил Келлог. По словам собеседников издания, пересказывая этот эпизод другим советникам, Трамп назвал Келлога «идиотом».