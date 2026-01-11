Маск: «В Великобритании арестовали 12 тысяч человек за комментарии в интернете»

Илон Маск назвал правительство Великобритании фашистским из-за большого количество арестов в стране за комментарии в интернете.

"Почему правительство Великобритании такое фашистское?" - написал он в X в ответ на публикацию, в которой говорится, что в Великобритании за комментарии в интернете арестовали более 12 тыс. человек.

Газета The Daily Telegraph ранее сообщила, что власти Соединенного Королевства могут принять жесткие меры в отношении принадлежащей Маску X, вплоть до ее запрета на территории Великобритании, из-за картинок, создаваемых чат-ботом на основе искусственного интеллекта Grok.