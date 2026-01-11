В Иране расстреляли свыше 2 тысяч протестующих

В Иране за последние дни погибло уже более двух тысяч участников протестов.
Об этом сообщает иранский оппозиционный канал Iran International, базирующийся в Лондоне.
