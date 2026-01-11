USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»
Новость дня
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»

В Иране расстреляли свыше 2 тысяч протестующих

04:08 524

В Иране за последние дни погибло уже более двух тысяч участников протестов.

Об этом сообщает иранский оппозиционный канал Iran International, базирующийся в Лондоне.

Эвакуация жителей после столкновений сирийцев с курдами
Эвакуация жителей после столкновений сирийцев с курдами объектив haqqin.az
04:16 244
Маск: «В Великобритании арестовали 12 тысяч человек за комментарии в интернете»
Маск: «В Великобритании арестовали 12 тысяч человек за комментарии в интернете»
03:58 484
Трамп поручил подготовку к вторжению в Гренландию
Трамп поручил подготовку к вторжению в Гренландию
03:53 596
В Америке тоже идут протесты
В Америке тоже идут протесты обновлено 02:57
02:57 2159
Помощь США иранскому народу уже в пути
Помощь США иранскому народу уже в пути обновлено 00:40
00:40 7785
Ураганный захват Мадуро: рядом никого, кроме жены
Ураганный захват Мадуро: рядом никого, кроме жены
10 января 2026, 23:51 2646
Окно для Азербайджана в Армении
Окно для Азербайджана в Армении наш комментарий; все еще актуально
10 января 2026, 18:45 4176
США спешат на помощь народу Ирана
США спешат на помощь народу Ирана заявление Трампа
10 января 2026, 22:44 4048
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови о развитии ситуации
10 января 2026, 19:46 9284
Пезешкиан обвиняет Америку
Пезешкиан обвиняет Америку
10 января 2026, 22:00 3219
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам» сенсационное видео; обновлено 02:43
02:43 22707

ЭТО ВАЖНО

Эвакуация жителей после столкновений сирийцев с курдами
Эвакуация жителей после столкновений сирийцев с курдами объектив haqqin.az
04:16 244
Маск: «В Великобритании арестовали 12 тысяч человек за комментарии в интернете»
Маск: «В Великобритании арестовали 12 тысяч человек за комментарии в интернете»
03:58 484
Трамп поручил подготовку к вторжению в Гренландию
Трамп поручил подготовку к вторжению в Гренландию
03:53 596
В Америке тоже идут протесты
В Америке тоже идут протесты обновлено 02:57
02:57 2159
Помощь США иранскому народу уже в пути
Помощь США иранскому народу уже в пути обновлено 00:40
00:40 7785
Ураганный захват Мадуро: рядом никого, кроме жены
Ураганный захват Мадуро: рядом никого, кроме жены
10 января 2026, 23:51 2646
Окно для Азербайджана в Армении
Окно для Азербайджана в Армении наш комментарий; все еще актуально
10 января 2026, 18:45 4176
США спешат на помощь народу Ирана
США спешат на помощь народу Ирана заявление Трампа
10 января 2026, 22:44 4048
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови о развитии ситуации
10 января 2026, 19:46 9284
Пезешкиан обвиняет Америку
Пезешкиан обвиняет Америку
10 января 2026, 22:00 3219
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам» сенсационное видео; обновлено 02:43
02:43 22707
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться