Эвакуация жителей после столкновений сирийцев с курдами

Муконо (Уганда). Кандидат в президенты Уганды от оппозиции Роберт Кьягуланьи Ссентаму, известный как Боби Вайн, машет рукой своим сторонникам на предвыборном митинге
Газа (Палестина). Выпускница на церемонии вручения дипломов 230 студентам-медикам в больнице аль-Шифа, которая сильно пострадала во время израильских атак
Алеппо (Сирия). Жителей района Ашрафие эвакуируют после столкновений между сирийскими правительственными войсками и курдскими вооруженными отрядами
Дублин (Ирландия). Тысячи фермеров протестуют против торгового соглашения между ЕС и странами Южной Америки с лозунгом «Остановите ЕС-Меркосур»
Тегеран (Иран). Протесты в Тегеране
Эль-Ойо (Аргентина). В Патагонии бушует лесной пожар
Прага (Чехия). Люди переходят средневековый Карлов мост после сильного снегопада