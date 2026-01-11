USD 1.7000
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»

Невероятно: Израиль может примириться с Ираном

Мир между Израилем и Саудовской Аравией уходит на второй план, а мир с Ираном «перестает быть фантазией», пишет израильское издание Maariv.

«В последние годы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху регулярно говорил о расширении Авраамовых соглашений и главной целью оставалась Саудовская Аравия. Эту линию поддерживал Трамп, однако контакты ослабли и возвращение к ним пока выглядит далеким. Тем не менее звучит новая идея и потенциальной целью называют Иран.

Этот сценарий напрямую зависит от ситуации внутри Ирана, ключевую роль играет иранский народ. Источники говорят о растущей уверенности в успехе протестов. Они считают, что правительство исламской республики может не устоять.

По их словам, представители иранской оппозиции уже выступают как будущие партнеры по диалогу и возможное соглашение с Израилем обсуждают заранее. Его рассматривают как стратегическую цель еще до выборов.

На этой неделе в Израиле прошли обсуждения последствий протестов в Иране. В случае изменения правительства возможен резкий поворот. 

