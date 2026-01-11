Канадцы напряглись

Канада опасается, что может стать следующей «целью» президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа после громкой операции в Венесуэле и недавних угроз в отношении Гренландии. Об этом пишет Bloomberg.

Некоторые эксперты не исключают сценарий «военного принуждения» со стороны США. При этом эксперт по глобальной безопасности Томас Гомер-Диксон подчеркнул, что любая попытка давления со стороны Вашингтона должна стать для него «чрезвычайно дорогостоящей».

Бывший советник канадского правительства по вопросам безопасности и границ Уэсли Уорк называет действия Трампа в отношении Венесуэлы и Гренландии «последними сигналами тревоги для Канады, которые подчеркивают реальность того, что Соединенные Штаты больше не являются той страной, которой были раньше».

«Я думаю, что многим чиновникам в Оттаве просто трудно поверить, что мы находимся в такой ситуации, независимо от того, какие есть доказательства», – считает он.