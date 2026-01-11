USD 1.7000
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»

Канадцы напряглись

10:30 2197

Канада опасается, что может стать следующей «целью» президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа после громкой операции в Венесуэле и недавних угроз в отношении Гренландии. Об этом пишет Bloomberg.

Некоторые эксперты не исключают сценарий «военного принуждения» со стороны США. При этом эксперт по глобальной безопасности Томас Гомер-Диксон подчеркнул, что любая попытка давления со стороны Вашингтона должна стать для него «чрезвычайно дорогостоящей».

Бывший советник канадского правительства по вопросам безопасности и границ Уэсли Уорк называет действия Трампа в отношении Венесуэлы и Гренландии «последними сигналами тревоги для Канады, которые подчеркивают реальность того, что Соединенные Штаты больше не являются той страной, которой были раньше».

«Я думаю, что многим чиновникам в Оттаве просто трудно поверить, что мы находимся в такой ситуации, независимо от того, какие есть доказательства», – считает он.

Зеленский: Россия специально ждала морозов
Зеленский: Россия специально ждала морозов
13:50 58
Иранцы во Франкфурте взывают к шаху
Иранцы во Франкфурте взывают к шаху видео
13:29 473
«Шахеды» стали еще опаснее
«Шахеды» стали еще опаснее
13:10 1013
Война России и Украины превысила по длительности Великую Отечественную
Война России и Украины превысила по длительности Великую Отечественную
12:49 1156
Украина перекрывает дорогу России в Харьков
Украина перекрывает дорогу России в Харьков
12:36 1746
Собрался парламент Ирана: Смерть Америке!
Собрался парламент Ирана: Смерть Америке! обновлено 12:23
12:23 5028
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови о развитии ситуации; все еще актуально
10 января 2026, 19:46 12022
Последний шанс от Турции
Последний шанс от Турции
11:50 2438
Соловьев хочет «СВО» в Армении
Соловьев хочет «СВО» в Армении видео
11:32 3872
CША постепенно снимают санкции с Венесуэлы
CША постепенно снимают санкции с Венесуэлы
11:09 1035
Принц Пехлеви призывает иранцев: «Не покидайте улицы!»
Принц Пехлеви призывает иранцев: «Не покидайте улицы!»
10:46 2273

