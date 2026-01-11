USD 1.7000
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»

Принц Пехлеви призывает иранцев: «Не покидайте улицы!»

Наследный принц Ирана Реза Пехлеви обратился к своим соотечественникам в соцсети X, призвав их не уходить с улиц, и выразил уверенность, что «скоро будет рядом с ними».

«Знайте, что вы не одни. Ваши соотечественники по всему миру с гордостью возвышают ваш голос — вы наверняка видите кадры их массового и широкого присутствия на экранах телевизоров.

Сегодня мир стоит рядом с вашей национальной революцией и восхищается вашей смелостью. В особенности президент Трамп, как лидер свободного мира, внимательно увидел ваше неописуемое мужество и заявил о готовности помочь вам.

Не покидайте улицы. Мое сердце с вами. Я знаю, что скоро буду рядом с вами», — написал Пехлеви.

В самом Иране уже свыше 60 часов продолжается масштабное отключение интернета. По данным мониторинговой организации NetBlocks, доступность сети по всей стране составляет около одного процента от обычного уровня.

«Цензура в критически важный для будущего страны момент представляет собой прямую угрозу безопасности и здоровью иранцев», — заявили в NetBlocks.

