Собрался парламент Ирана: Смерть Америке!

Парламент Ирана проводит экстренное заседание на фоне широкомасштабных протестов, охвативших страну и приведших к гибели более 110 человек. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP). Отмечается, что иранский парламент собрался в воскресенье, чтобы обсудить продолжающиеся протесты, сотрясающие страну, при этом законодатели в какой-то момент бросились к трибуне собрания, чтобы скандировать: «Смерть Америке!» Протесты продолжаются в 185 городах 31 провинции Ирана. В ходе демонстраций погибли 116 человек, из них семеро - несовершеннолетние в возрасте до 18 лет, еще четверо - медицинские работники, оказывавшие помощь раненым.

*** 11:26 Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф на фоне роста международного внимания к протестам в стране выступил с «предупреждением» в адрес США и Израиля. Он заявил, что в случае военного удара со стороны Соединенных Штатов иранская сторона будет рассматривать израильские объекты, а также американские военные и транспортные объекты в регионе в качестве «законных целей». По словам Галибафа, Иран не считает себя обязанным ограничиваться исключительно ответными действиями и оставляет за собой право на превентивные меры в рамках «законной обороны». Он также обвинил Дональда Трампа и его союзников в регионе в риске «фатальных просчетов», назвав американского президента «оторванным от реальности». Тем временем сын президента США Дональда Трампа Баррон Трамп опубликовал в соцсети X видеозаписи с массовой акции протеста в Тегеране, проходящей на фоне продолжающихся антиправительственных выступлений в Иране. В публикации утверждается, что власти пытались сорвать акцию, отключив электричество, однако протестующие продолжили собираться, освещая улицы фонариками мобильных телефонов. «Вы можете отключить электричество, но не можете убить волю народа. Каждый тиранический режим совершает эту ошибку, и итог всегда один и тот же», — написал Баррон Трамп. pic.twitter.com/ouXr2OZm4v — Newsfeed (@Newsfeed883920) January 11, 2026

*** 10:58 Израиль находится «в состоянии повышенной готовности» из-за возможного вмешательства США в ситуацию в Иране на фоне крупнейших за последние годы антиправительственных протестов в этой стране. Об этом сообщили три израильских источника, знакомых с вопросом.