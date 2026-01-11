CША постепенно снимают санкции с Венесуэлы

США рассматривают возможность частичного снятия санкций с Венесуэлы уже на следующей неделе, чтобы упростить экспорт нефти и поддержать стабилизацию экономики страны. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в комментарии Reuters.

По его словам, Вашингтон готов ослабить ограничения, связанные с продажей венесуэльской нефти, а также прорабатывает механизмы возвращения доходов от уже реализованных партий топлива, значительная часть которых остается на танкерах. Речь идет о средствах, которые могли бы быть направлены на функционирование государственных институтов и социальные нужды.

Бессент также сообщил, что США обсуждают с Международным валютным фондом и Всемирным банком возможное возобновление их взаимодействия с Венесуэлой. В частности, рассматривается вопрос использования замороженных активов страны в виде специальных прав заимствования МВФ (SDR) — около $5 млрд — для восстановления экономики.

Заявления прозвучали спустя неделю после задержания венесуэльского лидера Николаса Мадуро американскими силами и его доставки в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения, в том числе по делам о наркоторговле. Администрация Дональда Трампа называет происходящее частью более широкой стратегии по стабилизации Венесуэлы и возвращению американских нефтяных компаний в страну.

В пятницу Трамп также подписал указ, запрещающий арест венесуэльских нефтяных доходов, находящихся на счетах Минфина США. В документе говорится, что эти средства должны быть сохранены для обеспечения «мира, стабильности и экономического восстановления» Венесуэлы.

МВФ официально не комментирует возможные шаги, однако подтверждает, что внимательно следит за ситуацией. Фонд не взаимодействует с Венесуэлой с 2004 года, а Всемирный банк — с 2007-го.