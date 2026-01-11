USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»
Новость дня
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»

CША постепенно снимают санкции с Венесуэлы

11:09 1038

США рассматривают возможность частичного снятия санкций с Венесуэлы уже на следующей неделе, чтобы упростить экспорт нефти и поддержать стабилизацию экономики страны. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в комментарии Reuters.

По его словам, Вашингтон готов ослабить ограничения, связанные с продажей венесуэльской нефти, а также прорабатывает механизмы возвращения доходов от уже реализованных партий топлива, значительная часть которых остается на танкерах. Речь идет о средствах, которые могли бы быть направлены на функционирование государственных институтов и социальные нужды.

Бессент также сообщил, что США обсуждают с Международным валютным фондом и Всемирным банком возможное возобновление их взаимодействия с Венесуэлой. В частности, рассматривается вопрос использования замороженных активов страны в виде специальных прав заимствования МВФ (SDR) — около $5 млрд — для восстановления экономики.

Заявления прозвучали спустя неделю после задержания венесуэльского лидера Николаса Мадуро американскими силами и его доставки в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения, в том числе по делам о наркоторговле. Администрация Дональда Трампа называет происходящее частью более широкой стратегии по стабилизации Венесуэлы и возвращению американских нефтяных компаний в страну.

В пятницу Трамп также подписал указ, запрещающий арест венесуэльских нефтяных доходов, находящихся на счетах Минфина США. В документе говорится, что эти средства должны быть сохранены для обеспечения «мира, стабильности и экономического восстановления» Венесуэлы.

МВФ официально не комментирует возможные шаги, однако подтверждает, что внимательно следит за ситуацией. Фонд не взаимодействует с Венесуэлой с 2004 года, а Всемирный банк — с 2007-го.

Зеленский: Россия специально ждала морозов
Зеленский: Россия специально ждала морозов
13:50 68
Иранцы во Франкфурте взывают к шаху
Иранцы во Франкфурте взывают к шаху видео
13:29 480
«Шахеды» стали еще опаснее
«Шахеды» стали еще опаснее
13:10 1024
Война России и Украины превысила по длительности Великую Отечественную
Война России и Украины превысила по длительности Великую Отечественную
12:49 1161
Украина перекрывает дорогу России в Харьков
Украина перекрывает дорогу России в Харьков
12:36 1749
Собрался парламент Ирана: Смерть Америке!
Собрался парламент Ирана: Смерть Америке! обновлено 12:23
12:23 5041
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови о развитии ситуации; все еще актуально
10 января 2026, 19:46 12023
Последний шанс от Турции
Последний шанс от Турции
11:50 2445
Соловьев хочет «СВО» в Армении
Соловьев хочет «СВО» в Армении видео
11:32 3886
CША постепенно снимают санкции с Венесуэлы
CША постепенно снимают санкции с Венесуэлы
11:09 1039
Принц Пехлеви призывает иранцев: «Не покидайте улицы!»
Принц Пехлеви призывает иранцев: «Не покидайте улицы!»
10:46 2278

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: Россия специально ждала морозов
Зеленский: Россия специально ждала морозов
13:50 68
Иранцы во Франкфурте взывают к шаху
Иранцы во Франкфурте взывают к шаху видео
13:29 480
«Шахеды» стали еще опаснее
«Шахеды» стали еще опаснее
13:10 1024
Война России и Украины превысила по длительности Великую Отечественную
Война России и Украины превысила по длительности Великую Отечественную
12:49 1161
Украина перекрывает дорогу России в Харьков
Украина перекрывает дорогу России в Харьков
12:36 1749
Собрался парламент Ирана: Смерть Америке!
Собрался парламент Ирана: Смерть Америке! обновлено 12:23
12:23 5041
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови о развитии ситуации; все еще актуально
10 января 2026, 19:46 12023
Последний шанс от Турции
Последний шанс от Турции
11:50 2445
Соловьев хочет «СВО» в Армении
Соловьев хочет «СВО» в Армении видео
11:32 3886
CША постепенно снимают санкции с Венесуэлы
CША постепенно снимают санкции с Венесуэлы
11:09 1039
Принц Пехлеви призывает иранцев: «Не покидайте улицы!»
Принц Пехлеви призывает иранцев: «Не покидайте улицы!»
10:46 2278
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться