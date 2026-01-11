Соловьев хочет «СВО» в Армении

России «не нужно заниматься сейчас ни Сирией, ни Венесуэлой», а «самое важное» для Москвы - «ближнее зарубежье», заявил российский пропагандист Владимир Соловьев в телеэфире.

«Для нас гораздо болезненнее то, что происходит в Армении, чем то, что происходит в Венесуэле. Потеря Армении — гигантская проблема. Проблема в нашей Центральной Азии — гигантская проблема для нас и мы должны очень четко сформулировать наши цели и задачи. Мы должны объяснить — игры кончились. Плевать на международное право.

Если нам из соображений нашей национальной безопасности необходимо было начать (так называемую) «СВО» на территории Украины, почему из тех же самых соображений мы не можем начинать СВО и в других точках нашей зоны влияния?» - задался вопросом пропагандист.

Также Соловьев призвал «не жалеть» украинцев, так как «жестокость приведет к быстрому окончанию войны».