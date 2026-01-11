USD 1.7000
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»

Соловьев хочет «СВО» в Армении

11:32 3889

России «не нужно заниматься сейчас ни Сирией, ни Венесуэлой», а «самое важное» для Москвы - «ближнее зарубежье», заявил российский пропагандист Владимир Соловьев в телеэфире.

«Для нас гораздо болезненнее то, что происходит в Армении, чем то, что происходит в Венесуэле. Потеря Армении — гигантская проблема. Проблема в нашей Центральной Азии — гигантская проблема для нас и мы должны очень четко сформулировать наши цели и задачи. Мы должны объяснить — игры кончились. Плевать на международное право.

Если нам из соображений нашей национальной безопасности необходимо было начать (так называемую) «СВО» на территории Украины, почему из тех же самых соображений мы не можем начинать СВО и в других точках нашей зоны влияния?» - задался вопросом пропагандист.

Также Соловьев призвал «не жалеть» украинцев, так как «жестокость приведет к быстрому окончанию войны».

Зеленский: Россия специально ждала морозов
Зеленский: Россия специально ждала морозов
13:50 72
Иранцы во Франкфурте взывают к шаху
Иранцы во Франкфурте взывают к шаху видео
13:29 484
«Шахеды» стали еще опаснее
«Шахеды» стали еще опаснее
13:10 1026
Война России и Украины превысила по длительности Великую Отечественную
Война России и Украины превысила по длительности Великую Отечественную
12:49 1164
Украина перекрывает дорогу России в Харьков
Украина перекрывает дорогу России в Харьков
12:36 1752
Собрался парламент Ирана: Смерть Америке!
Собрался парламент Ирана: Смерть Америке! обновлено 12:23
12:23 5044
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови о развитии ситуации; все еще актуально
10 января 2026, 19:46 12023
Последний шанс от Турции
Последний шанс от Турции
11:50 2447
Соловьев хочет «СВО» в Армении
Соловьев хочет «СВО» в Армении видео
11:32 3890
CША постепенно снимают санкции с Венесуэлы
CША постепенно снимают санкции с Венесуэлы
11:09 1040
Принц Пехлеви призывает иранцев: «Не покидайте улицы!»
Принц Пехлеви призывает иранцев: «Не покидайте улицы!»
10:46 2280

