Последний шанс от Турции

Турция может провести новую операцию против «Сирийских демократических сил» (SDF) в феврале, тем самым давая боевикам время на выполнение договоренностей по интеграции в правительственные силы Сирии. Об этом сообщает газета Hürriyet.

«Если SDF предпочтут сопротивляться выполнять их, на этот раз Турция, США и правительство Сирии примут решение о начале крупной военной операции к востоку от реки Евфрат. Она может быть начата в феврале», - отмечает издание.

В северных кварталах Алеппо с января этого года возобновились ожесточенные столкновения между Сирийскими демократическими силами (SDF) и правительственными войсками Сирии. Поводом для конфликта стал отказ курдских формирований выполнить условия перемирия и продолжить процесс интеграции в армию Сирии.

SDF применяли беспилотники для атак на позиции сирийских военнослужащих, что вызвало ответные удары правительства, включая артиллерийские налеты и удары по складам боеприпасов курдских сил.

Несмотря на попытки договориться о прекращении огня, перемирие оказалось недолговечным, а переговоры шли с переменным успехом. Основная причина столкновений заключается в затянувшемся процессе интеграции SDF в национальные вооруженные силы Сирии и разногласиях по статусу курдских формирований.