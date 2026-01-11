USD 1.7000
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»

Последний шанс от Турции

11:50 2449

Турция может провести новую операцию против «Сирийских демократических сил» (SDF) в феврале, тем самым давая боевикам время на выполнение договоренностей по интеграции в правительственные силы Сирии. Об этом сообщает газета Hürriyet.

«Если SDF предпочтут сопротивляться выполнять их, на этот раз Турция, США и правительство Сирии примут решение о начале крупной военной операции к востоку от реки Евфрат. Она может быть начата в феврале», - отмечает издание.

В северных кварталах Алеппо с января этого года возобновились ожесточенные столкновения между Сирийскими демократическими силами (SDF) и правительственными войсками Сирии. Поводом для конфликта стал отказ курдских формирований выполнить условия перемирия и продолжить процесс интеграции в армию Сирии.

SDF применяли беспилотники для атак на позиции сирийских военнослужащих, что вызвало ответные удары правительства, включая артиллерийские налеты и удары по складам боеприпасов курдских сил.

Несмотря на попытки договориться о прекращении огня, перемирие оказалось недолговечным, а переговоры шли с переменным успехом. Основная причина столкновений заключается в затянувшемся процессе интеграции SDF в национальные вооруженные силы Сирии и разногласиях по статусу курдских формирований.

Зеленский: Россия специально ждала морозов
Зеленский: Россия специально ждала морозов
13:50 75
Иранцы во Франкфурте взывают к шаху
Иранцы во Франкфурте взывают к шаху видео
13:29 485
«Шахеды» стали еще опаснее
«Шахеды» стали еще опаснее
13:10 1027
Война России и Украины превысила по длительности Великую Отечественную
Война России и Украины превысила по длительности Великую Отечественную
12:49 1164
Украина перекрывает дорогу России в Харьков
Украина перекрывает дорогу России в Харьков
12:36 1753
Собрался парламент Ирана: Смерть Америке!
Собрался парламент Ирана: Смерть Америке! обновлено 12:23
12:23 5045
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови о развитии ситуации; все еще актуально
10 января 2026, 19:46 12023
Последний шанс от Турции
Последний шанс от Турции
11:50 2450
Соловьев хочет «СВО» в Армении
Соловьев хочет «СВО» в Армении видео
11:32 3892
CША постепенно снимают санкции с Венесуэлы
CША постепенно снимают санкции с Венесуэлы
11:09 1041
Принц Пехлеви призывает иранцев: «Не покидайте улицы!»
Принц Пехлеви призывает иранцев: «Не покидайте улицы!»
10:46 2281

