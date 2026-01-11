Хроника массового насилия: тела убитых протестующих свалены друг на друга

Из Ирана продолжают поступать сообщения, все меньше поддающиеся привычной новостной логике и все больше напоминающие хронику массового насилия. По свидетельствам очевидцев и медицинских работников, с вечера 10 января, когда правительственные силы открыли по демонстрантам огонь, число погибших исчисляется сотнями, а агентство Iran International говорит уже о тысячах убитых. Из-за почти полного отключения интернета оперативно проверить эти данные невозможно, однако отдельные фрагменты происходящего становятся известными из рассказов врачей, участников протестов, а также из редких видеозаписей, подтвержденных международными СМИ.

Корреспондентам американского телеканала CNN удалось связаться с несколькими людьми в Тегеране, которые на условиях анонимности описали сцены, не укладывающиеся в рамки даже самых жестких предыдущих разгонов. Одна женщина рассказала, что в больнице видела тела, сваленные друг на друга. Пожилые очевидцы - мужчина около 70 лет и женщина чуть моложе - утверждают, что в четверг и пятницу на улицах столицы находились люди всех возрастов, но к вечеру пятницы силовики, вооруженные боевыми винтовками, открыли огонь на поражение. По их словам, погибли «очень многие». В условиях информационной блокады протестующие в другом районе Тегерана рассказали CNN, что пытались спасти мужчину примерно 60 лет, получившего тяжелые ранения. В его ногах застряло около 40 дробинок, рука была сломана. Его возили из одной больницы в другую, но, по словам очевидцев, медицинская система оказалась парализованной: отделения переполнены, персонал работает в состоянии полного хаоса. Другие участники протестов признаются, что по числу людей на улицах происходящее не имеет прецедентов. Они описывали атмосферу первых часов как «невероятно красивую и вселяющую надежду». Этот настрой, по их словам, резко изменился в пятницу вечером после телевизионного выступления верховного лидера Али Хаменеи, после которого репрессии сразу приобрели неприкрыто карательный характер. Один из протестующих сказал CNN, что теперь все больше людей приходят к выводу: без внешнего давления режим аятолл не уйдет, каким бы масштабным ни было внутреннее сопротивление.

Иранский социальный работник, находившаяся на акции протеста в Тегеране, назвала происходящее «кошмаром». По ее словам, силы безопасности стреляли всем, что было под рукой, включая боевые патроны, резиновые пули и слезоточивый газ. Она рассказала, что видела, как девочку били электрическим устройством в шею, пока та не потеряла сознание, и что сын ее коллеги оказался среди погибших. Свидетельства о происходящем поступают и из других городов Ирана. Медицинские работники и очевидцы рассказали прореформистскому изданию IranWire о сценах крайнего насилия. В южном городе Ширазе врачи оказывали помощь женщине, получившей огнестрельное ранение в голову. На видео, переданном редакции, один из медиков говорит, что никогда не видел ничего подобного, и задается вопросом, сколько еще пациентов им предстоит принять. В восточном Нейшабуре, по словам врача, силы безопасности стреляли по протестующим с крыш зданий. В Наджафабаде после стрельбы пострадавших доставляли в больницу Монтазери, откуда, как утверждает местный источник, люди забирали тела своих детей и хоронили их в той же одежде, не дожидаясь официальных процедур.

Иранский врач Мохаммад Лесанпезешки, работающий в Чикаго и получивший образование в Тегеране, рассказал CNN, что его друзья в иранских больницах работают на пределе возможностей. По его словам, один ортопед сообщил, что в отделении неотложной помощи одновременно находилось несколько тел, а не менее 30 человек поступили с огнестрельными ранениями конечностей. В глазной больнице Фараби в Тегеране, по рассказам медиков, резко выросло число пациентов с пулевыми ранениями: речь идет о 200–300 случаях за короткий период. Вопреки ожиданиям властей, отключения интернета и электроэнергии лишь усилили протестную динамику. Один из жителей Тегерана рассказал CNN, что отсутствие связи и ощущение полной изоляции вывели на улицы еще больше людей. По его словам, в акциях участвуют мужчины, женщины и дети, которые скандируют лозунги из окон, а также собираются большими группами, особенно с наступлением темноты. Он описал происходящее как ощущение «неудержимого нарастания», когда протесты ширятся буквально от часа к часу. При этом экономическая ситуация продолжает ухудшаться: после начала волнений цены на базовые продукты, включая яйца и молоко, выросли еще сильнее. Несмотря на сообщения о сотнях убитых и раненых за последние дни, протесты не прекратились. Международные СМИ, включая британскую телерадиокорпорацию BBC, фактически лишены возможности вести полноценные репортажи из страны, однако отдельные видеоматериалы удалось проверить и подтвердить. На кадрах, снятых вечером в субботу, видно, как протестующие заняли улицы в районе Гиша в Тегеране. В Мешхеде, втором по величине городе страны, видеозаписи, подтвержденные BBC Verify, фиксируют столкновения на бульваре Вакиль Абад: люди в масках прячутся за мусорными баками и кострами, слышны многочисленные выстрелы, виден кордон сил безопасности, а один из автобусов охвачен пламенем. Место происшествия освещает зеленый лазерный луч, добавляя кадрам почти сюрреалистический характер.

Сотрудники как минимум трех больниц сообщили BBC, что не справляются с потоком пострадавших. Персидская служба BBC подтвердила, что в пятницу вечером в одну из больниц города Рашта было доставлено 70 тел. BBC Persian удалось установить личности 26 погибших, включая шестерых детей. По данным одной правозащитной организации, среди убитых есть и четырнадцать сотрудников силовых структур. Сотрудница больницы в Тегеране описала «ужасные сцены», заявив, что раненых было так много, что персонал физически не успевал проводить реанимационные мероприятия. По ее словам, около 38 человек погибли, многие были доставлены с прямыми огнестрельными ранениями в голову и сердце и умерли еще до поступления в отделение неотложной помощи. Морги переполнены, тела складывали друг на друга, а когда не осталось места, их переносили в молельные комнаты. Среди погибших и раненых, подчеркнула она, было много молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет, на которых персоналу было особенно тяжело смотреть. Организация Iran Human Rights опубликовала подробности убийства 23-летней студентки Рубины Аминиан, позволяющие судить о масштабах подавления. Рубина, студентка факультета текстильного и модного дизайна колледжа Шариати в Тегеране, была убита вечером 8 января после того, как покинула учебное заведение и присоединилась к протестам. По данным источников, близких к семье, молодую курдку из Маривана застрелили с близкого расстояния сзади, пуля попала в голову.