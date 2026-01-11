Украина перекрывает дорогу России в Харьков

USD 1.7000
Российские войска утрачивают контроль над городом Купянском в Харьковской области и не смогут восстановить доступ к нему в необходимые для себя сроки, сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

По его словам, по предварительным оценкам, в Купянске находилось около 80 российских военнослужащих, однако их численность постепенно сокращается. Трегубов отметил, что операция по вытеснению российских подразделений проводится без спешки, поскольку, по оценке украинской стороны, восстановление контроля над городом в ближайшее время для российских сил уже не представляется возможным.

Он также заявил, что утрата Купянска и Купянска-Узлового лишает Россию возможности использовать важный железнодорожный узел, что осложняет дальнейшие наступательные действия в этом направлении.

Ранее Трегубов сообщал об усилении давления со стороны российских войск в Купянском районе, однако попытки проникновения непосредственно в город, по его словам, завершались неудачей. В то же время российская армия нарастила авиационные удары на Купянском и Лиманском направлениях, пытаясь изменить ситуацию на этом участке фронта. Украинская сторона утверждает, что сохраняет контроль над обстановкой.

