Война России и Украины превысила по длительности Великую Отечественную

Полномасштабная война России в Украине на сегодняшний день длится столько же, сколько и бои между Советским Союзом и Германией во Второй мировой войне - 1418 дней.

Германия напала на Советский Союз без объявления войны 22 июня 1941 года. В России эту войну называют Великой Отечественной войной.

Поначалу немецкий блицкриг быстро продвигался вглубь Советского Союза. Ход войны изменился после поражения немцев в Сталинградской битве в 1943 году.

Война между Советским Союзом и Германией завершилась безоговорочной капитуляцией Германии, которая вступила в силу по московскому времени ранним утром 9 мая 1945 года.

В Украине российские войска 24 февраля 2022 года начали полномасштабную войну, которая продолжается до сих пор. В первые дни войны российские штурмовые подразделения, прорвавшиеся к Киеву, были отбиты, и попытка захвата столицы провалилась.

Последние несколько лет война на истощение была сосредоточена на востоке Украины, где Россия смогла медленно захватывать новые территории. Сейчас россияне контролируют около пятой части Украины, но, например, не все те территории, которые Россия в одностороннем порядке объявила своими.

По количеству потерь война в Украине явно превосходит афганский и чеченский конфликты. По оценкам Украины и НАТО, с февраля 2022 года погибли или были ранены более миллиона российских солдат. Согласно недавнему исследованию BBC, достоверно известно примерно о 160 тыс. погибших россиян, но, по словам экспертов, реальное число почти вдвое больше.