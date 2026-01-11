USD 1.7000
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»

«Шахеды» стали еще опаснее

13:10 1038

Россия впервые применила новейший реактивный БПЛА-камикадзе «Герань-5» («Шахед» иранского производства), сообщают украинские ресурсы.

Отмечается, что новая версия беспилотника оснащена реактивным двигателем, обладает длиной около 6 м и размахом крыльев около 5,5 м.

Аппарат с боевой частью около 90 кг имеет дальность полета до 1000 км, а также использует спутниковую навигацию и более мощный реактивный двигатель, чем у предыдущей версии.

Сообщается также, что БПЛА может иметь возможность воздушного запуска и даже интеграцию ракет класса «воздух-воздух».

13:50 87
13:29 493
13:10 1039
12:49 1169
12:36 1760
12:23 5053
10 января 2026, 19:46 12024
11:50 2456
11:32 3900
11:09 1042
10:46 2284

