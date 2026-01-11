«Шахеды» стали еще опаснее

Россия впервые применила новейший реактивный БПЛА-камикадзе «Герань-5» («Шахед» иранского производства), сообщают украинские ресурсы.
Отмечается, что новая версия беспилотника оснащена реактивным двигателем, обладает длиной около 6 м и размахом крыльев около 5,5 м.
Аппарат с боевой частью около 90 кг имеет дальность полета до 1000 км, а также использует спутниковую навигацию и более мощный реактивный двигатель, чем у предыдущей версии.
Сообщается также, что БПЛА может иметь возможность воздушного запуска и даже интеграцию ракет класса «воздух-воздух».