Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»

Иранцы во Франкфурте взывают к шаху

13:29 494

Представители иранской диаспоры в немецком Франкфурте вышли в поддержку широкомасштабных протестов в Иране.

«Да здравствует шах» - скандировали собравшиеся. Этот слоган ассоциируется с правившей Ираном династией Пехлеви.

Зеленский: Россия специально ждала морозов
Зеленский: Россия специально ждала морозов
13:50 91
Иранцы во Франкфурте взывают к шаху
Иранцы во Франкфурте взывают к шаху видео
13:29 495
«Шахеды» стали еще опаснее
«Шахеды» стали еще опаснее
13:10 1040
Война России и Украины превысила по длительности Великую Отечественную
Война России и Украины превысила по длительности Великую Отечественную
12:49 1170
Украина перекрывает дорогу России в Харьков
Украина перекрывает дорогу России в Харьков
12:36 1762
Собрался парламент Ирана: Смерть Америке!
Собрался парламент Ирана: Смерть Америке! обновлено 12:23
12:23 5056
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови о развитии ситуации; все еще актуально
10 января 2026, 19:46 12026
Последний шанс от Турции
Последний шанс от Турции
11:50 2456
Соловьев хочет «СВО» в Армении
Соловьев хочет «СВО» в Армении видео
11:32 3900
CША постепенно снимают санкции с Венесуэлы
CША постепенно снимают санкции с Венесуэлы
11:09 1042
Принц Пехлеви призывает иранцев: «Не покидайте улицы!»
Принц Пехлеви призывает иранцев: «Не покидайте улицы!»
10:46 2285

