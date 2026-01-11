Иранцы во Франкфурте взывают к шаху

Представители иранской диаспоры в немецком Франкфурте вышли в поддержку широкомасштабных протестов в Иране.
«Да здравствует шах» - скандировали собравшиеся. Этот слоган ассоциируется с правившей Ираном династией Пехлеви.
January 11, 2026
