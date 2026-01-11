Зеленский: Россия специально ждала морозов

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что восстановление нормальной жизни после атак требует больших усилий. Он поблагодарил специалистов, привлеченных к ликвидации последствий ударов.

В ряде регионов Украины сохраняются проблемы с электро-, тепло- и водоснабжением после ударов по критической инфраструктуре. Специалисты энергетических и ремонтных служб продолжают круглосуточно работать над восстановлением.

«За прошедшую неделю Россия применила почти 1100 ударных дронов, более 890 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет различных типов, в том числе баллистических и крылатых», — сообщил Зеленский. По его словам, удары приходились по гражданской инфраструктуре, в частности, по энергетике и жилым домам.

«Они специально ждали морозной погоды, чтобы сделать хуже для наших людей. Это сознательный, циничный террор именно против людей. Спасибо нашим мобильным огневым группам, которые каждую ночь, которые ежедневно защищают Украину от этих атак, всем нашим другим воинам подразделений ПВО, подразделениям РЭБ», - добавил украинский лидер.

В ночь на 10 января Россия осуществила на Украину массированную атаку с применением баллистической ракеты «Искандер-М» и 121 ударного дрона с разных направлений. Силы ПВО сбили 94 дрона. Под удар попал Кривой Рог: повреждены объекты инфраструктуры, ранения получили два человека.

Часть микрорайонов Саксаганского и Покровского районов города осталась без электроснабжения. Аварийные службы работали ночью и продолжили восстановительные работы днем.

Вечером 10 января дроновая атака произошла в Лозовой в Харьковской области: повреждены жилые дома и критическая инфраструктура, ранен мужчина. В Харькове и Одесской области также регистрировались взрывы, в Одессе пострадала портовая инфраструктура.

Без электроснабжения остались сотни тысяч жителей в нескольких регионах, особенно в Днепропетровской и Киевской областях.

Утром 11 января Россия снова атаковала Украину, запустив 154 ударных дрона. Большинство было сбито средствами ПВО, однако зафиксировано попадание 22 беспилотников на 18 локациях и падение обломков в двух районах.

Ночью 9 января был нанесен удар по Львовской области баллистической ракетой средней дальности. Позднее использование ракеты «Орешник» подтвердил президент Украины.