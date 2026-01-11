Европейцы готовят санкции против американцев

Европейский союз готовит план по введению санкций против американских компаний, если президент США Дональд Трамп откажется от предложения по размещению сил НАТО в Гренландии. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Ограничения ЕС могут коснуться корпораций Meta, Google, Microsoft и X. Им может быть запрещено работать на континенте так же, как и американским банкам и финансовым компаниям. Более радикальным вариантом может быть вывод американских военных из их баз в Европе.

О плане по размещению сил НАТО на острове The Telegraph сообщила в той же статье. По данным источников газеты, Великобритания ведет переговоры с европейскими союзниками по соответствующему плану. Планы пока находятся на ранней стадии разработки.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял о планах включить Гренландию в состав США. 4 января в интервью The Atlantic он сказал, что остров «абсолютно необходим» Вашингтону для обороны.

Накануне он заявил о готовности «что-то предпринять» в отношении Гренландии даже без согласия ее жителей, чтобы не допустить усиления там России или Китая.

10 января газета The Mail on Sunday сообщила, что Дональд Трамп приказал Объединенному командованию специальных операций (JSOC) разработать план вторжения в Гренландию. Однако начальники штабов США выступили против этой идеи, утверждая, что такая операция будет незаконной и не получит одобрения Конгресса.

Отсутствие реакции руководства НАТО на заявления президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии вызывает обеспокоенность в европейских столицах и усиливает сомнения в способности альянса защищать интересы Дании. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Издание обратило внимание, что блок до сих пор не выступил с публичным заявлением, подтверждающим территориальную целостность и суверенитет Дании и Гренландии. Он также не отреагировал на заявленные президентом США Дональдом Трампом амбиции в отношении острова. Трамп ранее заявил, что Вашингтон не допустит присутствия России или Китая в Гренландии, а также выразил намерение установить контроль над островом любым способом.

Это вызвало негодование европейских стран, которые хотели продемонстрировать единство, в том числе вокруг Дании, и ослабить трансатлантическую напряженность, пишет FT.

Европейские чиновники, с которыми пообщалась газета, признали, что центральная роль США в НАТО ограничивает возможности для реагирования их собственных государств. Вместе с тем многие из источников заявили, что пассивная позиция в такой ситуации может усилить у Трампа «ощущение безнаказанности» в вопросах, затрагивающих отношения с союзниками. Кроме того, президент США может использовать зависимость Европы от Вашингтона в вопросах безопасности, считают собеседники FT.