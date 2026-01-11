Задержали главу администрации Нетаньяху

В воскресенье израильская полиция задержала Цахи Бравермана, главу администрации премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, для допроса в связи с его предполагаемой попыткой воспрепятствовать расследованию утечки секретных разведданных немецкому таблоиду Bild, пишет Times of Israel.

Полиция признала факт задержания помощника премьера.

«Сегодня утром сотрудники «Лахав 433» задержали высокопоставленного чиновника из канцелярии премьер-министра по подозрению в препятствовании следственным процедурам», - говорится в заявлении полиции.

Следователи из отдела по расследованию особо тяжких преступлений полиции провели обыск в доме Бравермана и допросили его в штаб-квартире подразделения Lod по подозрению в препятствовании правосудию.

13-й канал сообщил, что полицейские изъяли телефон Бравермана, а также вызвали Омера Мансура, представителя прокуратуры, для дачи показаний по этому делу.

Ранее пресс-секретарь Нетаньяху Эли Фельдштейн, которому были предъявлены обвинения, заявил, что Браверман знал о тайном расследовании утечки информации за несколько месяцев до того, как оно стало достоянием общественности, и заверил бывшего помощника, что сможет прекратить расследование.