Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»
Новость дня
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»

Задержали главу администрации Нетаньяху

15:24 2213

В воскресенье израильская полиция задержала Цахи Бравермана, главу администрации премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, для допроса в связи с его предполагаемой попыткой воспрепятствовать расследованию утечки секретных разведданных немецкому таблоиду Bild, пишет Times of Israel.

Полиция признала факт задержания помощника премьера.

«Сегодня утром сотрудники «Лахав 433» задержали высокопоставленного чиновника из канцелярии премьер-министра по подозрению в препятствовании следственным процедурам», - говорится в заявлении полиции.

Следователи из отдела по расследованию особо тяжких преступлений полиции провели обыск в доме Бравермана и допросили его в штаб-квартире подразделения Lod по подозрению в препятствовании правосудию.

13-й канал сообщил, что полицейские изъяли телефон Бравермана, а также вызвали Омера Мансура, представителя прокуратуры, для дачи показаний по этому делу.

Ранее пресс-секретарь Нетаньяху Эли Фельдштейн, которому были предъявлены обвинения, заявил, что Браверман знал о тайном расследовании утечки информации за несколько месяцев до того, как оно стало достоянием общественности, и заверил бывшего помощника, что сможет прекратить расследование. 

Трамп: Они мертвы!
Трамп: Они мертвы!
17:05 545
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
16:55 901
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
15:32 1464
Задержали главу администрации Нетаньяху
Задержали главу администрации Нетаньяху
15:24 2214
Европейцы готовят санкции против американцев
Европейцы готовят санкции против американцев
14:39 1987
Зеленский: Россия специально ждала морозов
Зеленский: Россия специально ждала морозов
13:50 3634
Иранцы во Франкфурте взывают к шаху
Иранцы во Франкфурте взывают к шаху видео; обновлено 15:59
15:59 2757
«Шахеды» стали еще опаснее
«Шахеды» стали еще опаснее
13:10 3359
Война России и Украины превысила по длительности Великую Отечественную
Война России и Украины превысила по длительности Великую Отечественную
12:49 2903
Украина перекрывает дорогу России в Харьков
Украина перекрывает дорогу России в Харьков
12:36 4154
Собираются ли США бить по Ирану? И когда?
Собираются ли США бить по Ирану? И когда? обновлено 16:25
16:25 10005

