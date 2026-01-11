USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»
Новость дня
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»

Немцы напомнили Трампу про международное право

16:33 643

Принципы международного права применимы ко всем, включая Соединенные Штаты, заявил в воскресенье министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль в связи с угрозами президента Дональда Трампа захватить Гренландию, сообщает Reuters.

«Будущее Гренландии зависит исключительно от Дании и Гренландии. Территориальный суверенитет и целостность должны соблюдаться», - заявил Клингбайль перед своим отъездом в Вашингтон на встречу министров финансов стран «Большой семерки».

«Мы повышаем безопасность в Арктике вместе, как союзники по НАТО, а не в противостоянии друг другу», - сказал министр.

Трамп: Они мертвы!
Трамп: Они мертвы!
17:05 554
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
16:55 902
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
15:32 1467
Задержали главу администрации Нетаньяху
Задержали главу администрации Нетаньяху
15:24 2216
Европейцы готовят санкции против американцев
Европейцы готовят санкции против американцев
14:39 1988
Зеленский: Россия специально ждала морозов
Зеленский: Россия специально ждала морозов
13:50 3636
Иранцы во Франкфурте взывают к шаху
Иранцы во Франкфурте взывают к шаху видео; обновлено 15:59
15:59 2757
«Шахеды» стали еще опаснее
«Шахеды» стали еще опаснее
13:10 3359
Война России и Украины превысила по длительности Великую Отечественную
Война России и Украины превысила по длительности Великую Отечественную
12:49 2903
Украина перекрывает дорогу России в Харьков
Украина перекрывает дорогу России в Харьков
12:36 4157
Собираются ли США бить по Ирану? И когда?
Собираются ли США бить по Ирану? И когда? обновлено 16:25
16:25 10013

ЭТО ВАЖНО

Трамп: Они мертвы!
Трамп: Они мертвы!
17:05 554
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
16:55 902
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
15:32 1467
Задержали главу администрации Нетаньяху
Задержали главу администрации Нетаньяху
15:24 2216
Европейцы готовят санкции против американцев
Европейцы готовят санкции против американцев
14:39 1988
Зеленский: Россия специально ждала морозов
Зеленский: Россия специально ждала морозов
13:50 3636
Иранцы во Франкфурте взывают к шаху
Иранцы во Франкфурте взывают к шаху видео; обновлено 15:59
15:59 2757
«Шахеды» стали еще опаснее
«Шахеды» стали еще опаснее
13:10 3359
Война России и Украины превысила по длительности Великую Отечественную
Война России и Украины превысила по длительности Великую Отечественную
12:49 2903
Украина перекрывает дорогу России в Харьков
Украина перекрывает дорогу России в Харьков
12:36 4157
Собираются ли США бить по Ирану? И когда?
Собираются ли США бить по Ирану? И когда? обновлено 16:25
16:25 10013
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться