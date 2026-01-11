Немцы напомнили Трампу про международное право

Принципы международного права применимы ко всем, включая Соединенные Штаты, заявил в воскресенье министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль в связи с угрозами президента Дональда Трампа захватить Гренландию, сообщает Reuters.

«Будущее Гренландии зависит исключительно от Дании и Гренландии. Территориальный суверенитет и целостность должны соблюдаться», - заявил Клингбайль перед своим отъездом в Вашингтон на встречу министров финансов стран «Большой семерки».

«Мы повышаем безопасность в Арктике вместе, как союзники по НАТО, а не в противостоянии друг другу», - сказал министр.