Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием

Согласно показаниям очевидца, опубликованным в субботу в соцсети X пресс-секретарем Белого дома, США применили мощное секретное оружие, которое поставило венесуэльских солдат на колени: у них «шла кровь из носа» и началась «кровавая рвота» во время рейда по захвату Николаса Мадуро. Об этом пишет The New York Post.

В интервью гвардеец описал, как американские войска «уничтожили сотни бойцов», не потеряв ни одного солдата, используя технологии, подобных которым он никогда не видел и не слышал.

«Мы были на посту, но внезапно все наши радарные системы отключились без всяких объяснений», — рассказал гвардеец.

Мгновения спустя появилось несколько вертолетов — «всего восемь», по его подсчетам, — которые высадили в этом районе, по его оценке, всего 20 американских военнослужащих. Но эти несколько человек, по его словам, были вооружены чем-то гораздо более мощным, чем обычное огнестрельное оружие.

«Они были технологически очень продвинуты, — вспоминает гвардеец. - Они не были похожи ни на кого, с кем мы сражались раньше».

То, что последовало за этим, по его словам, было не битвой, а бойней.

«Нас были сотни, но у нас не было шансов», — сказал он.

Затем последовало применение оружия, которое до сих пор преследует его в кошмарах.

«В какой-то момент они запустили что-то; я не знаю, как это описать, — сказал он. - Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, что моя голова взрывается изнутри».

Последствия были немедленными и ужасающими.

«У всех нас пошла кровь из носа, — сказал он. - У некоторых началась рвота кровью. Мы упали на землю, не в силах пошевелиться. Мы даже не могли встать после этого звукового оружия — или что бы это ни было».

По данным Министерства внутренних дел Венесуэлы, в ходе атаки 3 января погибло около 100 сотрудников венесуэльских сил безопасности. Пока неясно, были ли эти смерти вызваны «таинственным оружием».

По словам гвардейца, защитники, уступавшие в силе, были беспомощны, пока небольшое американское подразделение уничтожало их.

«Эти двадцать человек, без единой потери, убили сотни из нас, — заявил он. - У нас не было возможности конкурировать с их технологиями, с их оружием. Клянусь, я никогда не видел ничего подобного».

У военных уже много лет есть оружие направленной энергии, которое нейтрализует цели с помощью сфокусированной энергии, такой как микроволны или лазерные лучи, но это может быть первым случаем его применения в бою со стороны США, сообщил изданию The New York Post бывший источник в американской разведке. Сообщалось, что Китай использовал микроволновое оружие в 2020 году против индийских солдат во время пограничного спора в Ладакхе.

Источник отметил, что такое оружие способно вызывать по крайней мере некоторые из симптомов, включая «кровотечение, неспособность двигаться или функционировать, боль и жжение».

«Я не могу подтвердить абсолютно все симптомы. Но да, некоторые из них — точно», — сказал источник.

После рейда послание не могло быть более ясным. «Не наступай на Дядю Сэма», - сказал сторонник Мадуро.

«Я посылаю предупреждение всем, кто думает, что может сражаться с Соединенными Штатами, - сказал он. - Они понятия не имеют, на что те способны. После того, что я видел, я никогда больше не хочу оказаться на другой стороне. С ними лучше не связываться».

Гвардеец добавил, что рейд уже вызвал шок по всей Латинской Америке — особенно после того, как президент Дональд Трамп недавно предупредил, что Мексика теперь тоже «в списке».

«Об этом уже говорят все, - сказал он. - Никто не хочет пройти через то, через что прошли мы. То, что произошло здесь, изменит многое — не только в Венесуэле, но и во всем регионе».