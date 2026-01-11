Трамп: Они мертвы!

Куба на протяжении многих лет жила за счёт больших объёмов нефти и денег из Венесуэлы, предоставляя взамен охрану венесуэльским президентам, но этому пришел конец, написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Большинство этих кубинцев (защищавших Николаса Мадуро) погибли в результате удара США на прошлой неделе, а Венесуэле больше не нужна защита со стороны бандитов и вымогателей, которые держали страну в заложниках долгие годы.

Теперь у Венесуэлы есть Соединённые Штаты Америки — самая мощная армия в мире (и с большим отрывом), — и мы будем её защищать.

Никакой нефти и никаких денег Кубе больше поступать не будет — ноль.

Я настоятельно рекомендую им пойти на сделку, пока не стало слишком поздно», - говорится в сообщении.