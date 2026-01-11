USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»
Новость дня
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»

Трамп: Они мертвы!

17:05 560

Куба на протяжении многих лет жила за счёт больших объёмов нефти и денег из Венесуэлы, предоставляя взамен охрану венесуэльским президентам, но этому пришел конец, написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Большинство этих кубинцев (защищавших Николаса Мадуро) погибли в результате удара США на прошлой неделе, а Венесуэле больше не нужна защита со стороны бандитов и вымогателей, которые держали страну в заложниках долгие годы.

Теперь у Венесуэлы есть Соединённые Штаты Америки — самая мощная армия в мире (и с большим отрывом), — и мы будем её защищать.

Никакой нефти и никаких денег Кубе больше поступать не будет — ноль.

Я настоятельно рекомендую им пойти на сделку, пока не стало слишком поздно», - говорится в сообщении.

Трамп: Они мертвы!
Трамп: Они мертвы!
17:05 561
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
16:55 907
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
15:32 1468
Задержали главу администрации Нетаньяху
Задержали главу администрации Нетаньяху
15:24 2217
Европейцы готовят санкции против американцев
Европейцы готовят санкции против американцев
14:39 1989
Зеленский: Россия специально ждала морозов
Зеленский: Россия специально ждала морозов
13:50 3636
Иранцы во Франкфурте взывают к шаху
Иранцы во Франкфурте взывают к шаху видео; обновлено 15:59
15:59 2758
«Шахеды» стали еще опаснее
«Шахеды» стали еще опаснее
13:10 3359
Война России и Украины превысила по длительности Великую Отечественную
Война России и Украины превысила по длительности Великую Отечественную
12:49 2904
Украина перекрывает дорогу России в Харьков
Украина перекрывает дорогу России в Харьков
12:36 4158
Собираются ли США бить по Ирану? И когда?
Собираются ли США бить по Ирану? И когда? обновлено 16:25
16:25 10016

ЭТО ВАЖНО

Трамп: Они мертвы!
Трамп: Они мертвы!
17:05 561
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
16:55 907
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
15:32 1468
Задержали главу администрации Нетаньяху
Задержали главу администрации Нетаньяху
15:24 2217
Европейцы готовят санкции против американцев
Европейцы готовят санкции против американцев
14:39 1989
Зеленский: Россия специально ждала морозов
Зеленский: Россия специально ждала морозов
13:50 3636
Иранцы во Франкфурте взывают к шаху
Иранцы во Франкфурте взывают к шаху видео; обновлено 15:59
15:59 2758
«Шахеды» стали еще опаснее
«Шахеды» стали еще опаснее
13:10 3359
Война России и Украины превысила по длительности Великую Отечественную
Война России и Украины превысила по длительности Великую Отечественную
12:49 2904
Украина перекрывает дорогу России в Харьков
Украина перекрывает дорогу России в Харьков
12:36 4158
Собираются ли США бить по Ирану? И когда?
Собираются ли США бить по Ирану? И когда? обновлено 16:25
16:25 10016
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться