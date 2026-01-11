Эрдоган рассказал, сколько у него внуков, и призвал заводить не менее троих детей

В турецких семьях должно быть не менее троих детей, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на открытии выставки, посвященной исламскому искусству.

«Я неоднократно заявлял, что в семьях должно быть не менее трех детей. Мы должны увеличивать численность населения. Лично у меня девять внуков, что является предметом особой радости», - сказал Эрдоган.

Президент Турции акцентировал внимание на решении правительства по объявлению «Года семьи».

«К сожалению, зачастую даже самые близкие люди выступают против увеличения численности населения, что вызывает серьезное огорчение. Надеюсь, что ситуация изменится», - добавил политик.