Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»

Эрдоган рассказал, сколько у него внуков, и призвал заводить не менее троих детей

17:29

В турецких семьях должно быть не менее троих детей, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на открытии выставки, посвященной исламскому искусству.

«Я неоднократно заявлял, что в семьях должно быть не менее трех детей. Мы должны увеличивать численность населения. Лично у меня девять внуков, что является предметом особой радости», - сказал Эрдоган.

Президент Турции акцентировал внимание на решении правительства по объявлению «Года семьи».

«К сожалению, зачастую даже самые близкие люди выступают против увеличения численности населения, что вызывает серьезное огорчение. Надеюсь, что ситуация изменится», - добавил политик.

Президент Ирана обещает реформы
18:38
Собираются ли США бить по Ирану? И когда?
19:10
В Агдере мужчина подорвался на мине
18:59
Украина поразила буровые установки «Лукойла» на Каспии
18:06
Трамп: Они мертвы!
19:41
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
16:55
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
15:32
Задержали главу администрации Нетаньяху
15:24
Германия хочет создать «Арктического стража»
17:34
Зеленский: Россия специально ждала морозов
13:50
Иранцы во Франкфурте взывают к шаху
15:59

