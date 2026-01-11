USD 1.7000
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»

Бакинцев ждет сильный ветер

17:50 1851

Завтра, 12 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер, временами усиливающийся, к вечеру ослабеет.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 4–7° тепла, днем — 13–18° тепла.

Отмечается, что атмосферное давление ожидается на уровне 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70–75%, днем — 45–50%.

В районах Азербайджана прогнозируется в основном сухая погода, местами возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер, в отдельных районах временами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит 0–5° тепла, днем — 14–19° тепла, в горных районах ночью ожидается 1–6° мороза, днем — 11–16° тепла.

Президент Ирана обещает реформы
Президент Ирана обещает реформы
18:38 2231
Собираются ли США бить по Ирану? И когда?
Собираются ли США бить по Ирану? И когда? обновлено 19:10
19:10 13205
В Агдере мужчина подорвался на мине
В Агдере мужчина подорвался на мине
18:59 786
Украина поразила буровые установки «Лукойла» на Каспии
Украина поразила буровые установки «Лукойла» на Каспии видео
18:06 3550
Трамп: Они мертвы!
Трамп: Они мертвы! обновлено 19:41
19:41 5841
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
16:55 4090
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
15:32 2484
Задержали главу администрации Нетаньяху
Задержали главу администрации Нетаньяху
15:24 3777
Германия хочет создать «Арктического стража»
Германия хочет создать «Арктического стража» обновлено 17:34
17:34 3518
Зеленский: Россия специально ждала морозов
Зеленский: Россия специально ждала морозов
13:50 5041
Иранцы во Франкфурте взывают к шаху
Иранцы во Франкфурте взывают к шаху видео; обновлено 15:59
15:59 3552

