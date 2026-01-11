Украина поразила буровые установки «Лукойла» на Каспии

Силы обороны Украины сообщили о нанесении ударов по трeм буровым установкам российской компании «Лукойл» в акватории Каспийского моря. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ, опубликованном в Telegram в воскресенье, 11 января.

По информации украинской стороны, речь идeт о буровых установках имени Филановского, имени Корчагина и имени Грайфера. Утверждается, что Россия использует данные объекты для обеспечения нужд своей армии. На установках зафиксированы попадания, масштабы ущерба уточняются.

Кроме того, Силы обороны Украины заявили о нанесении удара по пусковой установке зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» в районе Бараничево на территории Луганской области, находящейся под контролем России. Отмечается, что данный комплекс ПВО средней дальности применяется для борьбы с аэродинамическими целями. По предварительным данным, на месте удара зафиксированы попадания и взрывы.

Также сообщается об атаке на склад материально-технического подразделения 49-й армии Российской Федерации в районе временно контролируемого Новотроицкого в Херсонской области.