Президент Ирана обещает реформы

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на фоне продолжающихся уже вторую неделю масштабных протестов заявил о намерении провести экономические реформы и «прислушиваться к голосу народа». Об этом он сказал в интервью иранскому государственному телевидению.

Глава государства обвинил США и Израиль в попытках дестабилизировать ситуацию в стране, заявив, что, по его словам, отдельные участники беспорядков действуют по внешнему указанию с целью «посеять хаос и беспорядок». В связи с этим Пезешкиан призвал граждан дистанцироваться от «бунтовщиков и террористов».

При этом президент подчеркнул важность диалога между властью и обществом, отметив, что власти обязаны слышать требования населения. В то же время он заявил, что «более высокий долг — не позволить группе бунтовщиков разрушить общество», дав понять, что государство намерено сохранять контроль над ситуацией.