Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»

Израиль наносит новые удары

18:46 769

Армия Израиля сообщила о нанесении новой серии ударов по объектам военной инфраструктуры движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом заявила армейская пресс-служба.

В военном ведомстве уточнили, что удары были направлены на поражение оружейных складов, относящихся к военному крылу организации. По информации израильской стороны, атаки наносились по подземным шахтам, используемым для хранения вооружения на нескольких военных объектах в южных районах Ливана.

В армии Израиля отметили, что в последние месяцы на указанных объектах фиксировалась активность «Хезболлы». Израильская сторона утверждает, что подобная деятельность в районе этих объектов является нарушением договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

«Армия обороны Израиля продолжит принимать меры для устранения любых угроз, возникающих перед Государством Израиль», — заявили в израильском военном командовании.

