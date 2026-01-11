Израиль наносит новые удары

Армия Израиля сообщила о нанесении новой серии ударов по объектам военной инфраструктуры движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом заявила армейская пресс-служба.

В военном ведомстве уточнили, что удары были направлены на поражение оружейных складов, относящихся к военному крылу организации. По информации израильской стороны, атаки наносились по подземным шахтам, используемым для хранения вооружения на нескольких военных объектах в южных районах Ливана.

В армии Израиля отметили, что в последние месяцы на указанных объектах фиксировалась активность «Хезболлы». Израильская сторона утверждает, что подобная деятельность в районе этих объектов является нарушением договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

«Армия обороны Израиля продолжит принимать меры для устранения любых угроз, возникающих перед Государством Израиль», — заявили в израильском военном командовании.