Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»

Германия усиливает спецслужбы после диверсии на электростанции в Берлине

После диверсии на электростанции в Берлине, из-за которой 4 января десятки тысяч домохозяйств остались без электричества на несколько дней, глава МВД Германия Александр Добриндт объявил о планах усилить спецслужбы и защиту критической инфраструктуры, сообщает Bild.

По словам Добриндта, речь идет о значительном увеличении численности персонала спецслужб, расширении полномочий в области цифровых технологий и ужесточении законодательства по охране электроснабжения, водоснабжения и телекоммуникаций. Особое внимание будет уделено наблюдению за левыми группировками в цифровом пространстве и выявлению потенциальных угроз инфраструктуре.

Разрабатываемый закон KRITIS предусматривает обязательные меры безопасности для операторов связи, стандарты информационной защиты цифровых сетей и систем управления, а также дополнительные проверки данных, чтобы предотвратить вторжения и саботаж.

4 января в юго-западной части Берлина произошла диверсия — поджог на кабельном мосту через канал Тельтов возле электростанции Лихтерфельде, Ответственность за это на себя взяла леворадикальная экстремистская группа Vulkan. Ее представители сообщили о «целенаправленном ударе по объекту ископаемой энергетики».

