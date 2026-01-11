USD 1.7000
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»
Новая немецкая система ПРО пока не готова сбивать «Орешник»

Новая американо-израильская система противоракетной обороны (ПРО) Arrow-3, которая позиционируется как гиперзвуковая, развернутая в Германии, не готова к перехвату российской баллистической гиперзвуковой ракеты «Орешник». Об этом написало немецкое издание Die Welt.

В публикации назвали удар ВС РФ данной ракетой по Львовской области Украины первым косвенным противостоянием этого оружия с Arrow-3, которую недавно поставили на боевое дежурство в ФРГ.

Газета уточнила, что в описании системы на сайте Бундесвера указано, что она должна перехватывать баллистические ракеты до входа в атмосферу.

«Однако в Германии Arrow-3 находится лишь в начальной фазе эксплуатации. Первый комплекс размещен на авиабазе в земле Саксония-Анхальт и, вероятно, отслеживал пуск на ранней стадии», - посетовало издание.

Кроме того, как утверждают источники в НАТО, эта система пока не полностью боеспособна. Теоретически для перехвата «Орешника» мог бы использоваться американский комплекс Patriot, однако он не предназначен для борьбы с гиперзвуковыми ракетами.

Президент Ирана обещает реформы
Президент Ирана обещает реформы
18:38 2246
Собираются ли США бить по Ирану? И когда?
Собираются ли США бить по Ирану? И когда? обновлено 19:10
19:10 13215
В Агдере мужчина подорвался на мине
В Агдере мужчина подорвался на мине
18:59 791
Украина поразила буровые установки «Лукойла» на Каспии
Украина поразила буровые установки «Лукойла» на Каспии видео
18:06 3567
Трамп: Они мертвы!
Трамп: Они мертвы! обновлено 19:41
19:41 5862
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
16:55 4099
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
15:32 2488
Задержали главу администрации Нетаньяху
Задержали главу администрации Нетаньяху
15:24 3780
Германия хочет создать «Арктического стража»
Германия хочет создать «Арктического стража» обновлено 17:34
17:34 3522
Зеленский: Россия специально ждала морозов
Зеленский: Россия специально ждала морозов
13:50 5043
Иранцы во Франкфурте взывают к шаху
Иранцы во Франкфурте взывают к шаху видео; обновлено 15:59
15:59 3553

