Новая немецкая система ПРО пока не готова сбивать «Орешник»

Новая американо-израильская система противоракетной обороны (ПРО) Arrow-3, которая позиционируется как гиперзвуковая, развернутая в Германии, не готова к перехвату российской баллистической гиперзвуковой ракеты «Орешник». Об этом написало немецкое издание Die Welt.

В публикации назвали удар ВС РФ данной ракетой по Львовской области Украины первым косвенным противостоянием этого оружия с Arrow-3, которую недавно поставили на боевое дежурство в ФРГ.

Газета уточнила, что в описании системы на сайте Бундесвера указано, что она должна перехватывать баллистические ракеты до входа в атмосферу.

«Однако в Германии Arrow-3 находится лишь в начальной фазе эксплуатации. Первый комплекс размещен на авиабазе в земле Саксония-Анхальт и, вероятно, отслеживал пуск на ранней стадии», - посетовало издание.

Кроме того, как утверждают источники в НАТО, эта система пока не полностью боеспособна. Теоретически для перехвата «Орешника» мог бы использоваться американский комплекс Patriot, однако он не предназначен для борьбы с гиперзвуковыми ракетами.