Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»
Курды вышли из Алеппо

20:56 2100

Последние формирования курдских Сирийских демократических сил (SDF) покинули районы Алеппо Шейх-Максуд и Ашрафия, сообщает Reuters со ссылкой на гостелевидение Ekhbariya.

Командующий SDF Мазлум Абди заявил, что при международном посредничестве было достигнуто соглашение о прекращении огня и безопасной эвакуации гражданских и бойцов из районов Ашрафия и Шейх-Максуд в северную и восточную Сирию. Курдские бойцы, укрывавшиеся в больнице района Шейх-Максуд, покинули здание, оставив оружие.

Уход курдских сил означает, что кварталы Алеппо, которые они удерживали с самого начала гражданской войны в 2011 году, теперь полностью переходят под власть Дамаска, отмечает Reuters.

После свержения президента Сирии Башара Асада и прихода новой власти в конце 2024 года курдские формирования должны были до конца 2025-го интегрироваться в состав единой сирийской армии, однако так и не сделали этого из-за разногласий. В начале января 2026 года в двух районах Алеппо, остававшихся под контролем SDF, начались бои между курдскими формированиями и сирийской правительственной армией, которые продлились несколько дней. 10 января сирийская армия заявила, что взяла остававшийся оплотом курдов в Алеппо район Шейх-Максуд под свой контроль.

