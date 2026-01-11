USD 1.7000
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»

На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»

Власти Ирана «бьются в последних судорогах», заявил депутат парламента Британии и бывший министр по вопросам безопасности королевства Том Тугендхат в интервью Sky News.

По его словам, «процесс свержения власти может занять недели, месяцы или даже год-два, однако восстановление легитимности режима он считает невозможным. «То, что мы видим сейчас, — это агония насильственного режима, который на протяжении 47 лет убивал тысячи людей». Лучший исход — если этому придет конец как можно скорее, потому что это, по крайней мере, спасет жизни», — добавил Тугендхат.

Падение исламской республики может привести к ослаблению поддерживаемых Тегераном вооруженных группировок, заявил посол США в Израиле Майк Хакаби.

По словам Хакаби, прекращение более чем сорокалетней системы правления в Иране может способствовать возрождению персидской культуры и положить конец деятельности связанных с Тегераном сил в регионе.

«Если иранский народ решит положить конец более чем 46 годам враждебного и неэффективного правления, это может привести к возрождению персидской культуры образования, искусства, музыки и силы, а также к завершению существования ХАМАС, «Хезболлы» и хуситов», — написал Хакаби в соцсети X.

