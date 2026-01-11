Арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро привел к получению доступа к финансовым документам, указывающим на связи движения «Хезболла» с Каракасом. Об этом сообщают западные деловые СМИ.

Согласно опубликованным данным, организация на протяжении длительного времени использовала латиноамериканские финансовые каналы для косвенного финансирования своей деятельности. Отмечается, что данные связи усилились после завершения эпохи Уго Чавеса и продолжили развиваться при Мадуро.

Эксперты указывают, что удар по венесуэльским финансовым потокам создает серьезные проблемы для «Хезболлы» на фоне экономического кризиса в Ливане и усиливающегося международного давления. По оценкам аналитиков, закрытие латиноамериканского направления фактически лишает организацию одного из ключевых источников компенсации накопленных финансовых потерь.