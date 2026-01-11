USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»
Новость дня
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»

Кличко: Украина не может защитить Киев от ударов с воздуха

22:09 955

Украине не хватает систем противовоздушной обороны (ПВО), страна даже не может защитить небо Киева. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в интервью Bild.

«Мы видим, что наша система ПВО не располагает необходимыми ресурсами для эффективного отражения атак даже в Киеве», – сказал он.

Кличко заявил, что Украине срочно нужны дополнительные системы ПВО для отражения авиаударов.

В октябре 2025 г. Financial Times писала, что Украина перехватывает все меньше российских ракет. В частности, в сентябре уровень перехвата Украиной баллистических ракет рухнул до 6%, несмотря на меньшее число запусков. Причиной в том числе стала модернизация оружия РФ. По данным FT, Россия добилась успехов в модернизации ракет «Искандер-М» и «Кинжал», которые теперь могут маневрировать и менять траекторию на финальном участке полета.

9 января украинские власти сообщали о мощном комбинированном ударе по Львовской и Киевской областям. Кличко говорил о нанесении ударов по трем крупным ТЭЦ, после чего в городе наступил блэкаут.

Что внутри «Орешника»?
Что внутри «Орешника»? видео
22:26 1739
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
21:26 1342
Курды вышли из Алеппо
Курды вышли из Алеппо
20:56 2103
Президент Ирана обещает реформы
Президент Ирана обещает реформы
18:38 4326
Иран: сотни погибших, протестующие не отступают
Иран: сотни погибших, протестующие не отступают видео; обновлено 22:27
22:27 17115
В Агдере мужчина подорвался на мине
В Агдере мужчина подорвался на мине
18:59 1509
Украина поразила буровые установки «Лукойла» на Каспии
Украина поразила буровые установки «Лукойла» на Каспии видео
18:06 5451
Трамп сыплет угрозами
Трамп сыплет угрозами обновлено 21:10
21:10 8543
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
16:55 5552
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
15:32 3065
Задержали главу администрации Нетаньяху
Задержали главу администрации Нетаньяху
15:24 4601

ЭТО ВАЖНО

Что внутри «Орешника»?
Что внутри «Орешника»? видео
22:26 1739
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
21:26 1342
Курды вышли из Алеппо
Курды вышли из Алеппо
20:56 2103
Президент Ирана обещает реформы
Президент Ирана обещает реформы
18:38 4326
Иран: сотни погибших, протестующие не отступают
Иран: сотни погибших, протестующие не отступают видео; обновлено 22:27
22:27 17115
В Агдере мужчина подорвался на мине
В Агдере мужчина подорвался на мине
18:59 1509
Украина поразила буровые установки «Лукойла» на Каспии
Украина поразила буровые установки «Лукойла» на Каспии видео
18:06 5451
Трамп сыплет угрозами
Трамп сыплет угрозами обновлено 21:10
21:10 8543
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
16:55 5552
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
15:32 3065
Задержали главу администрации Нетаньяху
Задержали главу администрации Нетаньяху
15:24 4601
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться