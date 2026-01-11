Кличко: Украина не может защитить Киев от ударов с воздуха

Украине не хватает систем противовоздушной обороны (ПВО), страна даже не может защитить небо Киева. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в интервью Bild.

«Мы видим, что наша система ПВО не располагает необходимыми ресурсами для эффективного отражения атак даже в Киеве», – сказал он.

Кличко заявил, что Украине срочно нужны дополнительные системы ПВО для отражения авиаударов.

В октябре 2025 г. Financial Times писала, что Украина перехватывает все меньше российских ракет. В частности, в сентябре уровень перехвата Украиной баллистических ракет рухнул до 6%, несмотря на меньшее число запусков. Причиной в том числе стала модернизация оружия РФ. По данным FT, Россия добилась успехов в модернизации ракет «Искандер-М» и «Кинжал», которые теперь могут маневрировать и менять траекторию на финальном участке полета.

9 января украинские власти сообщали о мощном комбинированном ударе по Львовской и Киевской областям. Кличко говорил о нанесении ударов по трем крупным ТЭЦ, после чего в городе наступил блэкаут.