USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»
Новость дня
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»

Что внутри «Орешника»?

видео
22:26 1741

Телеканал CNN изучил обломки ракеты «Орешник», впервые примененной против Украины и упавшей в районе города Днепра в ноябре 2024 года.

«Речь идет об остатках ракеты, которую Россия ранее называла значительным технологическим достижением. После падения в районе Днепра этот инцидент привлек международное внимание. В конце ноября обгоревшие фрагменты были изучены специалистами с целью определить характеристики и происхождение ракеты», - говорится в репортаже.

По мнению журналистов CNN, именно эту ракету президент России Владимир Путин мог иметь в виду, говоря о новом этапе в развитии российской программы баллистических ракет. Российская сторона утверждает, что она способна преодолевать западные системы противовоздушной обороны.

Однако эксперты, опрошенные CNN, заявляют, что с технологической точки зрения ракета не выглядит существенным отходом от существующих разработок. Более того, некоторые ее компоненты, по их оценке, выглядят устаревшими и не вполне соответствуют заявленной высокой стоимости.

«Ничего такого страшного тут нет. Тут гироскоп, на котором еще Юрий Гагарин летал в космос. Лампы советские. Старые (микросхемы) российского производства», - рассказали опрошенные телеканалом эксперты.

Что внутри «Орешника»?
Что внутри «Орешника»? видео
22:26 1742
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
21:26 1344
Курды вышли из Алеппо
Курды вышли из Алеппо
20:56 2105
Президент Ирана обещает реформы
Президент Ирана обещает реформы
18:38 4328
Иран: сотни погибших, протестующие не отступают
Иран: сотни погибших, протестующие не отступают видео; обновлено 22:27
22:27 17117
В Агдере мужчина подорвался на мине
В Агдере мужчина подорвался на мине
18:59 1509
Украина поразила буровые установки «Лукойла» на Каспии
Украина поразила буровые установки «Лукойла» на Каспии видео
18:06 5454
Трамп сыплет угрозами
Трамп сыплет угрозами обновлено 21:10
21:10 8544
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
16:55 5552
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
15:32 3065
Задержали главу администрации Нетаньяху
Задержали главу администрации Нетаньяху
15:24 4602

ЭТО ВАЖНО

Что внутри «Орешника»?
Что внутри «Орешника»? видео
22:26 1742
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
21:26 1344
Курды вышли из Алеппо
Курды вышли из Алеппо
20:56 2105
Президент Ирана обещает реформы
Президент Ирана обещает реформы
18:38 4328
Иран: сотни погибших, протестующие не отступают
Иран: сотни погибших, протестующие не отступают видео; обновлено 22:27
22:27 17117
В Агдере мужчина подорвался на мине
В Агдере мужчина подорвался на мине
18:59 1509
Украина поразила буровые установки «Лукойла» на Каспии
Украина поразила буровые установки «Лукойла» на Каспии видео
18:06 5454
Трамп сыплет угрозами
Трамп сыплет угрозами обновлено 21:10
21:10 8544
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
16:55 5552
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
15:32 3065
Задержали главу администрации Нетаньяху
Задержали главу администрации Нетаньяху
15:24 4602
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться