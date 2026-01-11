Что внутри «Орешника»?

Телеканал CNN изучил обломки ракеты «Орешник», впервые примененной против Украины и упавшей в районе города Днепра в ноябре 2024 года.

«Речь идет об остатках ракеты, которую Россия ранее называла значительным технологическим достижением. После падения в районе Днепра этот инцидент привлек международное внимание. В конце ноября обгоревшие фрагменты были изучены специалистами с целью определить характеристики и происхождение ракеты», - говорится в репортаже.

По мнению журналистов CNN, именно эту ракету президент России Владимир Путин мог иметь в виду, говоря о новом этапе в развитии российской программы баллистических ракет. Российская сторона утверждает, что она способна преодолевать западные системы противовоздушной обороны.

Однако эксперты, опрошенные CNN, заявляют, что с технологической точки зрения ракета не выглядит существенным отходом от существующих разработок. Более того, некоторые ее компоненты, по их оценке, выглядят устаревшими и не вполне соответствуют заявленной высокой стоимости.

«Ничего такого страшного тут нет. Тут гироскоп, на котором еще Юрий Гагарин летал в космос. Лампы советские. Старые (микросхемы) российского производства», - рассказали опрошенные телеканалом эксперты.