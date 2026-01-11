USD 1.7000
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»

В Стамбуле из-за непогоды отменены десятки авиарейсов

22:45 502

В Стамбуле на 12 января введены ограничения на авиаперелеты из-за неблагоприятных погодных условий. Решение принято Метеорологическим комитетом по чрезвычайным ситуациям (MADKOM) в целях обеспечения безопасности полетов.

В результате из аэропорта Стамбула отменены 54 рейса с вылетом и прибытием на указанную дату. Авиакомпания Turkish Airlines (THY) рекомендовала пассажирам следить за актуальной информацией о рейсах на официальном сайте перевозчика.

Кроме того, авиакомпания AJet сообщила об отмене 24 рейсов, запланированных к вылету и прибытию из аэропорта Сабиха Гёкчен. В заявлении перевозчика отмечается, что ограничения связаны исключительно с погодными условиями и действуют в рамках решений экстренных служб.

Что внутри «Орешника»?
Что внутри «Орешника»? видео
22:26 1743
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
21:26 1346
Курды вышли из Алеппо
Курды вышли из Алеппо
20:56 2108
Президент Ирана обещает реформы
Президент Ирана обещает реформы
18:38 4330
Иран: сотни погибших, протестующие не отступают
Иран: сотни погибших, протестующие не отступают видео; обновлено 22:27
22:27 17121
В Агдере мужчина подорвался на мине
В Агдере мужчина подорвался на мине
18:59 1510
Украина поразила буровые установки «Лукойла» на Каспии
Украина поразила буровые установки «Лукойла» на Каспии видео
18:06 5454
Трамп сыплет угрозами
Трамп сыплет угрозами обновлено 21:10
21:10 8545
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
16:55 5553
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
15:32 3065
Задержали главу администрации Нетаньяху
Задержали главу администрации Нетаньяху
15:24 4603

