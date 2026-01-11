В Стамбуле из-за непогоды отменены десятки авиарейсов

В Стамбуле на 12 января введены ограничения на авиаперелеты из-за неблагоприятных погодных условий. Решение принято Метеорологическим комитетом по чрезвычайным ситуациям (MADKOM) в целях обеспечения безопасности полетов.

В результате из аэропорта Стамбула отменены 54 рейса с вылетом и прибытием на указанную дату. Авиакомпания Turkish Airlines (THY) рекомендовала пассажирам следить за актуальной информацией о рейсах на официальном сайте перевозчика.

Кроме того, авиакомпания AJet сообщила об отмене 24 рейсов, запланированных к вылету и прибытию из аэропорта Сабиха Гёкчен. В заявлении перевозчика отмечается, что ограничения связаны исключительно с погодными условиями и действуют в рамках решений экстренных служб.