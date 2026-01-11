USD 1.7000
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»

Великобритания передаст Украине баллистические ракеты Nightfall

Власти Великобритании собираются передать Украине баллистические ракеты Nightfall ("Сумерки"), способные уничтожать цели на расстоянии почти в 500 километров. Oб этом сообщило издание Daily Mail.

По его данным, эти ракеты оснащены 200-килограммовыми боеголовками и могут достигать Москвы. Отмечается, что ранее Министерство обороны Соединенного Королевства обратилось к британским фирмам с просьбой разработать, создать и поставить первые три ракеты в рамках контракта на девять миллионов фунтов стерлингов.

Информация о Nightfall появилась одновременно с заявлениями о том, что Лондон потратит 200 миллионов фунтов стерлингов на подготовку британских войск к развертыванию в Украине.

Что внутри «Орешника»?
Что внутри «Орешника»? видео
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
Курды вышли из Алеппо
Курды вышли из Алеппо
Президент Ирана обещает реформы
Президент Ирана обещает реформы
Иран: сотни погибших, протестующие не отступают
Иран: сотни погибших, протестующие не отступают видео; обновлено 22:27
В Агдере мужчина подорвался на мине
В Агдере мужчина подорвался на мине
Украина поразила буровые установки «Лукойла» на Каспии
Украина поразила буровые установки «Лукойла» на Каспии видео
Трамп сыплет угрозами
Трамп сыплет угрозами обновлено 21:10
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
Задержали главу администрации Нетаньяху
Задержали главу администрации Нетаньяху
