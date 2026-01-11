США допускают длительное участие в управлении Венесуэлой

Соединенные Штаты могут принимать участие в управлении Венесуэлой на протяжении нескольких лет. С такой оценкой в эфире американского телевидения выступил министр энергетики США Крис Райт, комментируя планы Вашингтона на фоне текущего кризиса в стране, сообщает CBS News.

По его словам, речь не идет о краткосрочном участии. «Я не знаю точных временных рамок. Это не недели, а, скорее, месяцы. Возможно, год или два, а может быть, и дольше», — отметил Райт, отвечая на вопрос о предполагаемой продолжительности американского участия. Он также подчеркнул, что американские нефтяные компании, по оценке Вашингтона, смогут продолжать работу в Венесуэле в долгосрочной перспективе, включая горизонты в несколько десятилетий.

На этом фоне 3 января власти Венесуэлы заявили о нанесении США ударов по гражданским и военным объектам в Каракасе. Министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто охарактеризовал произошедшее как военную агрессию, после чего в стране было введено чрезвычайное положение.

Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги. Они были доставлены в Нью-Йорк, где в настоящее время проходит судебный процесс. Американский лидер заявил, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты.

Трамп также выразил уверенность, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. По его словам, эти средства будут направлены на восстановление нефтяной инфраструктуры страны, а контроль над продажей венесуэльской нефти временно возьмут на себя США.

При этом министр энергетики Крис Райт уточнил, что в настоящий момент американские военные не предоставляют гарантий безопасности нефтяным компаниям США, работающим в Венесуэле. Вместе с тем он выразил мнение, что благодаря влиянию Вашингтона, в том числе за счет контроля над экспортом нефти, ситуация в стране со временем изменится в лучшую сторону. По его прогнозу, присутствие американских нефтяных компаний в Венесуэле будет расширяться.