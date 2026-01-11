USD 1.7000
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»

США допускают длительное участие в управлении Венесуэлой

23:09

Соединенные Штаты могут принимать участие в управлении Венесуэлой на протяжении нескольких лет. С такой оценкой в эфире американского телевидения выступил министр энергетики США Крис Райт, комментируя планы Вашингтона на фоне текущего кризиса в стране, сообщает CBS News.

По его словам, речь не идет о краткосрочном участии. «Я не знаю точных временных рамок. Это не недели, а, скорее, месяцы. Возможно, год или два, а может быть, и дольше», — отметил Райт, отвечая на вопрос о предполагаемой продолжительности американского участия. Он также подчеркнул, что американские нефтяные компании, по оценке Вашингтона, смогут продолжать работу в Венесуэле в долгосрочной перспективе, включая горизонты в несколько десятилетий.

На этом фоне 3 января власти Венесуэлы заявили о нанесении США ударов по гражданским и военным объектам в Каракасе. Министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто охарактеризовал произошедшее как военную агрессию, после чего в стране было введено чрезвычайное положение.

Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги. Они были доставлены в Нью-Йорк, где в настоящее время проходит судебный процесс. Американский лидер заявил, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты.

Трамп также выразил уверенность, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. По его словам, эти средства будут направлены на восстановление нефтяной инфраструктуры страны, а контроль над продажей венесуэльской нефти временно возьмут на себя США.

При этом министр энергетики Крис Райт уточнил, что в настоящий момент американские военные не предоставляют гарантий безопасности нефтяным компаниям США, работающим в Венесуэле. Вместе с тем он выразил мнение, что благодаря влиянию Вашингтона, в том числе за счет контроля над экспортом нефти, ситуация в стране со временем изменится в лучшую сторону. По его прогнозу, присутствие американских нефтяных компаний в Венесуэле будет расширяться.

Что внутри «Орешника»?
Что внутри «Орешника»? видео
22:26 1751
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
21:26 1346
Курды вышли из Алеппо
Курды вышли из Алеппо
20:56 2108
Президент Ирана обещает реформы
Президент Ирана обещает реформы
18:38 4333
Иран: сотни погибших, протестующие не отступают
Иран: сотни погибших, протестующие не отступают видео; обновлено 22:27
22:27 17128
В Агдере мужчина подорвался на мине
В Агдере мужчина подорвался на мине
18:59 1510
Украина поразила буровые установки «Лукойла» на Каспии
Украина поразила буровые установки «Лукойла» на Каспии видео
18:06 5455
Трамп сыплет угрозами
Трамп сыплет угрозами обновлено 21:10
21:10 8547
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
16:55 5553
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
15:32 3065
Задержали главу администрации Нетаньяху
Задержали главу администрации Нетаньяху
15:24 4604

