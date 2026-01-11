Фицо выступил за отставку главы евродипломатии

Главу евродипломатии Каю Каллас на посту должен сменить другой человек, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом он заявил в интервью телеканалу TA-3.

«Мы должны заменить высокого представителя ЕС по международной политике госпожу Каллас», — сказал Фицо.

Политик добавил, что впервые высказывает подобное мнение вслух. Он призвал ЕС отказаться от пассивной позиции и отметил, что тот обладает достаточной экономической и демографической мощью, чтобы быть глобальным игроком, а не просто наблюдателем.

«Либо Европейский союз станет сверхдержавой, либо мы будем просто наблюдать за действиями других», — подчеркнул Фицо.

По мнению словацкого президента, европейские лидеры умеют только «ненавидеть Россию», но не предлагают собственных решений. ЕС не способен гибко реагировать на новые вызовы, а его конкурентоспособность постепенно снижается, пояснил он.

Также Фицо раскритиковал Европу за чрезмерную зависимость от США. По его мнению, у ЕС нет собственной сильной стратегии.

Каллас стала главой евродипломатии летом 2024 года. Она сменила на этом посту испанца Жозепа Борреля. До этого политик занимала пост премьер-министра Эстонии.