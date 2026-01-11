Фицо выступил за отставку главы евродипломатии

USD 1.7000
11 января 2026, 23:28 933

Главу евродипломатии Каю Каллас на посту должен сменить другой человек, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом он заявил в интервью телеканалу TA-3.

«Мы должны заменить высокого представителя ЕС по международной политике госпожу Каллас», — сказал Фицо.

Политик добавил, что впервые высказывает подобное мнение вслух. Он призвал ЕС отказаться от пассивной позиции и отметил, что тот обладает достаточной экономической и демографической мощью, чтобы быть глобальным игроком, а не просто наблюдателем.

«Либо Европейский союз станет сверхдержавой, либо мы будем просто наблюдать за действиями других», — подчеркнул Фицо.

По мнению словацкого президента, европейские лидеры умеют только «ненавидеть Россию», но не предлагают собственных решений. ЕС не способен гибко реагировать на новые вызовы, а его конкурентоспособность постепенно снижается, пояснил он.

Также Фицо раскритиковал Европу за чрезмерную зависимость от США. По его мнению, у ЕС нет собственной сильной стратегии.

Каллас стала главой евродипломатии летом 2024 года. Она сменила на этом посту испанца Жозепа Борреля. До этого политик занимала пост премьер-министра Эстонии.

Германия назвала нелегитимным правительство Ирана
Германия назвала нелегитимным правительство Ирана
00:38 1138
Что внутри «Орешника»?
Что внутри «Орешника»? видео
11 января 2026, 22:26 4186
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
11 января 2026, 21:26 2095
Курды вышли из Алеппо
Курды вышли из Алеппо
11 января 2026, 20:56 2978
Президент Ирана обещает реформы
Президент Ирана обещает реформы
11 января 2026, 18:38 5206
Протесты в Иране: тысячи погибших, объявлен траур
Протесты в Иране: тысячи погибших, объявлен траур обновлено 00:26
00:26 21209
В Агдере мужчина подорвался на мине
В Агдере мужчина подорвался на мине
11 января 2026, 18:59 1828
Украина поразила буровые установки «Лукойла» на Каспии
Украина поразила буровые установки «Лукойла» на Каспии видео
11 января 2026, 18:06 6340
Трамп сыплет угрозами
Трамп сыплет угрозами обновлено 21:10
11 января 2026, 21:10 9707
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
11 января 2026, 16:55 6224
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
11 января 2026, 15:32 3315

