USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»
Новость дня
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»

«Это безумие»: Зеленский о 1418 днях войны

00:06 1074

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1418 дней — ровно столько же, сколько продолжалась война нацистской Германии против СССР. На эту символическую дату в вечернем обращении обратил внимание президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, текущая война сопровождается масштабным насилием и разрушениями, в том числе ударами с применением беспилотников и баллистических ракет по объектам энергетической инфраструктуры. Зеленский отметил, что боевые действия ведутся на тех же территориях, что и 80 лет назад, включая Донбасс, Слобожанщину и Запорожское направление. "Это безумие", – сказал президент.

Президент Украины подчеркнул, что в отличие от событий Второй мировой войны, сейчас Украина противостоит России самостоятельно, без участия широкой международной коалиции. По его оценке, текущие потери российской стороны составляют не менее тысячи человек в сутки, что, по его словам, является следствием продолжения войны.

Зеленский также заявил, что прекращение боевых действий возможно лишь при объединенных усилиях партнеров Украины, включая страны Европы и США. Он подчеркнул необходимость международного взаимодействия для предотвращения дальнейшей эскалации и гуманитарных последствий конфликта.

Германия назвала нелегитимным правительство Ирана
Германия назвала нелегитимным правительство Ирана
00:38 1138
Что внутри «Орешника»?
Что внутри «Орешника»? видео
11 января 2026, 22:26 4187
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
11 января 2026, 21:26 2096
Курды вышли из Алеппо
Курды вышли из Алеппо
11 января 2026, 20:56 2978
Президент Ирана обещает реформы
Президент Ирана обещает реформы
11 января 2026, 18:38 5206
Протесты в Иране: тысячи погибших, объявлен траур
Протесты в Иране: тысячи погибших, объявлен траур обновлено 00:26
00:26 21211
В Агдере мужчина подорвался на мине
В Агдере мужчина подорвался на мине
11 января 2026, 18:59 1828
Украина поразила буровые установки «Лукойла» на Каспии
Украина поразила буровые установки «Лукойла» на Каспии видео
11 января 2026, 18:06 6340
Трамп сыплет угрозами
Трамп сыплет угрозами обновлено 21:10
11 января 2026, 21:10 9707
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
11 января 2026, 16:55 6224
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
11 января 2026, 15:32 3315

ЭТО ВАЖНО

Германия назвала нелегитимным правительство Ирана
Германия назвала нелегитимным правительство Ирана
00:38 1138
Что внутри «Орешника»?
Что внутри «Орешника»? видео
11 января 2026, 22:26 4187
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
11 января 2026, 21:26 2096
Курды вышли из Алеппо
Курды вышли из Алеппо
11 января 2026, 20:56 2978
Президент Ирана обещает реформы
Президент Ирана обещает реформы
11 января 2026, 18:38 5206
Протесты в Иране: тысячи погибших, объявлен траур
Протесты в Иране: тысячи погибших, объявлен траур обновлено 00:26
00:26 21211
В Агдере мужчина подорвался на мине
В Агдере мужчина подорвался на мине
11 января 2026, 18:59 1828
Украина поразила буровые установки «Лукойла» на Каспии
Украина поразила буровые установки «Лукойла» на Каспии видео
11 января 2026, 18:06 6340
Трамп сыплет угрозами
Трамп сыплет угрозами обновлено 21:10
11 января 2026, 21:10 9707
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
11 января 2026, 16:55 6224
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
11 января 2026, 15:32 3315
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться