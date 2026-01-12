«Это безумие»: Зеленский о 1418 днях войны

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1418 дней — ровно столько же, сколько продолжалась война нацистской Германии против СССР. На эту символическую дату в вечернем обращении обратил внимание президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, текущая война сопровождается масштабным насилием и разрушениями, в том числе ударами с применением беспилотников и баллистических ракет по объектам энергетической инфраструктуры. Зеленский отметил, что боевые действия ведутся на тех же территориях, что и 80 лет назад, включая Донбасс, Слобожанщину и Запорожское направление. "Это безумие", – сказал президент.

Президент Украины подчеркнул, что в отличие от событий Второй мировой войны, сейчас Украина противостоит России самостоятельно, без участия широкой международной коалиции. По его оценке, текущие потери российской стороны составляют не менее тысячи человек в сутки, что, по его словам, является следствием продолжения войны.

Зеленский также заявил, что прекращение боевых действий возможно лишь при объединенных усилиях партнеров Украины, включая страны Европы и США. Он подчеркнул необходимость международного взаимодействия для предотвращения дальнейшей эскалации и гуманитарных последствий конфликта.