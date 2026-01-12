Германия назвала нелегитимным правительство Ирана

Госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье в отдельных телефонных разговорах обсудил протесты в Иране с министрами иностранных дел Кипра и Франции, сообщил главный заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Томми Пиготт.

«Госсекретарь Марко Рубио сегодня провел разговор с министром иностранных дел Республики Кипр Константиносом Комбосом, - говорится в сообщении Пиготта. - Лидеры обсудили антинаркотические операции США в Карибском регионе, а также протесты в Иране».

В отдельном разговоре Рубио пообщался с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро.