Украина призвала Европу передать ей запасы ракет ПВО

В понедельник, 12 января, должна состояться важная встреча с международными партнерами по поставкам дефицитных ракет для систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 11 января.

По словам главы государства, вопрос защиты украинского неба стал ключевым во время сегодняшнего доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Стороны подробно разобрали статус текущих поставок: что уже в пути, а какие запросы по-прежнему остаются нереализованными.

Первым приоритетом для Украины остаются ракеты к системам ПВО. Завтрашние переговоры будут посвящены именно ускорению этих поставок.

Зеленский подчеркнул, что у Украины есть четкая информация о наличии необходимых ракет на складах европейских стран. Они должны быть переданы украинским защитникам неба уже сейчас.

Президент призвал партнеров к новым вкладам в эту программу для поддержки обороноспособности Украины.

«Нужны новые взносы партнеров в программу PURL, нужны и поставки со складов в Европе», — добавил он.