Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»

Украина призвала Европу передать ей запасы ракет ПВО

В понедельник, 12 января, должна состояться важная встреча с международными партнерами по поставкам дефицитных ракет для систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 11 января.

По словам главы государства, вопрос защиты украинского неба стал ключевым во время сегодняшнего доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Стороны подробно разобрали статус текущих поставок: что уже в пути, а какие запросы по-прежнему остаются нереализованными.

Первым приоритетом для Украины остаются ракеты к системам ПВО. Завтрашние переговоры будут посвящены именно ускорению этих поставок.

Зеленский подчеркнул, что у Украины есть четкая информация о наличии необходимых ракет на складах европейских стран. Они должны быть переданы украинским защитникам неба уже сейчас.

Президент призвал партнеров к новым вкладам в эту программу для поддержки обороноспособности Украины.

«Нужны новые взносы партнеров в программу PURL, нужны и поставки со складов в Европе», — добавил он.

Германия назвала нелегитимным правительство Ирана
Германия назвала нелегитимным правительство Ирана
Что внутри «Орешника»?
Что внутри «Орешника»?
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
Курды вышли из Алеппо
Курды вышли из Алеппо
Президент Ирана обещает реформы
Президент Ирана обещает реформы
Протесты в Иране: тысячи погибших, объявлен траур
Протесты в Иране: тысячи погибших, объявлен траур
В Агдере мужчина подорвался на мине
В Агдере мужчина подорвался на мине
Украина поразила буровые установки «Лукойла» на Каспии
Украина поразила буровые установки «Лукойла» на Каспии
Трамп сыплет угрозами
Трамп сыплет угрозами
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
