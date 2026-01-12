«Барселона» обыграла «Реал» и завоевала Суперкубок Испании

В Джидде (Саудовская Аравия) состоялся матч за Суперкубок Испании, в котором встречались «Барселона» и мадридский «Реал». В ярком и напряженном матче со счетом 3:2 победила «Барса».

На 36-й минуте бразилец Рафинья вывел «Барселону» вперед. Еще три гола были забиты в добавленное к первому тайму время. На 45+2-й минуте вингер «Реала» Винисиус Жуниор сравнял счет. На 45+4-й минуте нападающий Роберт Левандовски забил второй гол каталонцев. На 45+6-й минуте Гонсало Гарсия вновь сделал счет равным. Команды ушли на перерыв при счете 2:2.

А во втором тайме решающий мяч забил Рафинья, отличившийся на 73-й минуте. На 90+1-й минуте полузащитник каталонцев Френки де Йонг получил красную карточку.

«Барселона» в 16-й раз в истории завоевала Суперкубок страны.