Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»

Анонс от Трампа

Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшие дни объявить состав Совета мира по Газе для осуществления послевоенных планов, передает агентство Bloomberg.

"Ожидается, что Совет мира по Газе будет объявлен на следующей неделе, а его первое заседание пройдет на полях форума в Давосе", - отмечает издание.

Сообщается, что Совет будет состоять преимущественно из действующих глав государств и правительств, а возглавляться - самим Трампом. В его задачи войдут формирование временной администрации в Газе вместо ХАМАС, привлечение международных сил безопасности и финансирование восстановления анклава.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план, однако настаивает на разоружении ХАМАС и полной демилитаризации Газы.

Напомним, Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции 9 октября договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября.

Германия назвала нелегитимным правительство Ирана
Германия назвала нелегитимным правительство Ирана
Что внутри «Орешника»?
Что внутри «Орешника»? видео
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
Курды вышли из Алеппо
Курды вышли из Алеппо
Президент Ирана обещает реформы
Президент Ирана обещает реформы
Протесты в Иране: тысячи погибших, объявлен траур
Протесты в Иране: тысячи погибших, объявлен траур обновлено 00:26
В Агдере мужчина подорвался на мине
В Агдере мужчина подорвался на мине
Украина поразила буровые установки «Лукойла» на Каспии
Украина поразила буровые установки «Лукойла» на Каспии видео
Трамп сыплет угрозами
Трамп сыплет угрозами обновлено 21:10
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
Американцы «ослепили» венесуэльских солдат неизвестным оружием
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
Азербайджан вновь отправил топливо в Армению
