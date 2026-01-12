Анонс от Трампа

Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшие дни объявить состав Совета мира по Газе для осуществления послевоенных планов, передает агентство Bloomberg.

"Ожидается, что Совет мира по Газе будет объявлен на следующей неделе, а его первое заседание пройдет на полях форума в Давосе", - отмечает издание.

Сообщается, что Совет будет состоять преимущественно из действующих глав государств и правительств, а возглавляться - самим Трампом. В его задачи войдут формирование временной администрации в Газе вместо ХАМАС, привлечение международных сил безопасности и финансирование восстановления анклава.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план, однако настаивает на разоружении ХАМАС и полной демилитаризации Газы.

Напомним, Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции 9 октября договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября.