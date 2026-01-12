USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»

Израиль и Германия делают ставку на безопасность

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и находящийся в стране с визитом министр внутренних дел Германии Александр Добриндт подписали декларацию о расширении сотрудничества в области кибербезопасности, борьбы с терроризмом и передовых технологий, сообщает пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.

Декларация закрепляет "глубокое сотрудничество с Берлином" и направлена на преобразование существующих обязательств в сфере безопасности в практические совместные действия. Особое внимание уделяется противодействию современным угрозам, включая кибератаки и международный терроризм.

В документе также подчеркивается, что Иран и поддерживаемые им структуры "представляют угрозу региональной стабильности и международной безопасности".

Отдельно отмечается историческая ответственность Германии перед Израилем. Декларация, по словам израильской стороны, отражает приверженность Берлина сохранению памяти о Холокосте, в том числе через сотрудничество с мемориальным комплексом Яд Вашем.

