В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!

И в Непале хотят короля

05:20 239

Катманду (Непал). Сторонники бывшей королевской семьи требуют восстановления монархии

Миннеаполис (США). Сотрудники иммиграционной службы задержали целую семью во время рейда в дом в рамках операции по борьбе с незаконным въездом в страну

Мадрид (Испания). На демонстрации на площади Сибелес протестующий держит флаг с изображением иранского принца Резы Пехлеви – сына последнего иранского падишаха

Биналив (Филиппины). Родственники ждут новостей после обвала мусорной свалки, в результате чего под завалами остались 38 человек

Хан-Юнис (Газа). Палестинские дети в ожидании еды, которую раздает благотворительная организация

Токио (Япония). Участники новогоднего ритуала собрались в храме Теппудзу Инари, чтобы искупаться в ледяной воде, очистить душу и помолиться о здоровье

Рио-де-Жанейро (Бразилия). Толпы местных жителей и туристов стекаются на пляж Ипанема, поскольку в городе установилась жара в 39 градусов Цельсия

Еще одно покушение на Трампа?
Еще одно покушение на Трампа?
06:06 329
Трамп готовит точечные удары по Ирану
Трамп готовит точечные удары по Ирану
05:55 329
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой "исследовательского центра Тебриз" Мамедрзой Хейатом
05:03 833
И в Непале хотят короля
И в Непале хотят короля объектив haqqin.az
05:20 240
Крах шиитско-джафаритского проекта
Крах шиитско-джафаритского проекта подводя итоги
04:22 1226
Америка белых уходит в прошлое
Америка белых уходит в прошлое наш комментарий
04:35 720
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви! обновлено 02:02; видео
02:02 23662
Германия назвала нелегитимным правительство Ирана
Германия назвала нелегитимным правительство Ирана
00:38 2248
Что внутри «Орешника»?
Что внутри «Орешника»? видео
11 января 2026, 22:26 5423
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
11 января 2026, 21:26 2469
Курды вышли из Алеппо
Курды вышли из Алеппо
11 января 2026, 20:56 3420

