И в Непале хотят короля

Катманду (Непал). Сторонники бывшей королевской семьи требуют восстановления монархии

Миннеаполис (США). Сотрудники иммиграционной службы задержали целую семью во время рейда в дом в рамках операции по борьбе с незаконным въездом в страну

Мадрид (Испания). На демонстрации на площади Сибелес протестующий держит флаг с изображением иранского принца Резы Пехлеви – сына последнего иранского падишаха

Биналив (Филиппины). Родственники ждут новостей после обвала мусорной свалки, в результате чего под завалами остались 38 человек

Хан-Юнис (Газа). Палестинские дети в ожидании еды, которую раздает благотворительная организация

Токио (Япония). Участники новогоднего ритуала собрались в храме Теппудзу Инари, чтобы искупаться в ледяной воде, очистить душу и помолиться о здоровье