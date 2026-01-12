Взрывы в Киеве

В Киеве была объявлена воздушная тревога (по бакинскому времени в 3:34). Об этом Министерство цифровой трансформации Украины.
Спустя некоторое время в украинской столице прогремели взрывы.
