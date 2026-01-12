Трамп готовится к встрече с и.о. президента Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в какой-то момент встретится с и.о. президента Венесуэлы Дельси Родригес.
"В какой-то момент я встречусь", – сказал Трамп журналистам.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в какой-то момент встретится с и.о. президента Венесуэлы Дельси Родригес.
"В какой-то момент я встречусь", – сказал Трамп журналистам.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.