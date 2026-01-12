Трамп настаивает: «Гренландия – наша!»

США получат Гренландию так или иначе, вновь пообещал американский президент Дональд Трамп.
"Так или иначе, мы возьмем Гренландию", - сообщил он журналистам.
Трамп добавил, что если США не заберут себе Гренландию, то это сделают Россия или Китай.
