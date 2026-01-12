USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!
Новость дня
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!

Трамп настаивает: «Гренландия – наша!»

05:34 246

США получат Гренландию так или иначе, вновь пообещал американский президент Дональд Трамп.

"Так или иначе, мы возьмем Гренландию", - сообщил он журналистам.

Трамп добавил, что если США не заберут себе Гренландию, то это сделают Россия или Китай.

Еще одно покушение на Трампа?
Еще одно покушение на Трампа?
06:06 333
Трамп готовит точечные удары по Ирану
Трамп готовит точечные удары по Ирану
05:55 333
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой "исследовательского центра Тебриз" Мамедрзой Хейатом
05:03 835
И в Непале хотят короля
И в Непале хотят короля объектив haqqin.az
05:20 242
Крах шиитско-джафаритского проекта
Крах шиитско-джафаритского проекта подводя итоги
04:22 1227
Америка белых уходит в прошлое
Америка белых уходит в прошлое наш комментарий
04:35 723
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви! обновлено 02:02; видео
02:02 23662
Германия назвала нелегитимным правительство Ирана
Германия назвала нелегитимным правительство Ирана
00:38 2249
Что внутри «Орешника»?
Что внутри «Орешника»? видео
11 января 2026, 22:26 5425
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
11 января 2026, 21:26 2469
Курды вышли из Алеппо
Курды вышли из Алеппо
11 января 2026, 20:56 3420

ЭТО ВАЖНО

Еще одно покушение на Трампа?
Еще одно покушение на Трампа?
06:06 333
Трамп готовит точечные удары по Ирану
Трамп готовит точечные удары по Ирану
05:55 333
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой "исследовательского центра Тебриз" Мамедрзой Хейатом
05:03 835
И в Непале хотят короля
И в Непале хотят короля объектив haqqin.az
05:20 242
Крах шиитско-джафаритского проекта
Крах шиитско-джафаритского проекта подводя итоги
04:22 1227
Америка белых уходит в прошлое
Америка белых уходит в прошлое наш комментарий
04:35 723
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви! обновлено 02:02; видео
02:02 23662
Германия назвала нелегитимным правительство Ирана
Германия назвала нелегитимным правительство Ирана
00:38 2249
Что внутри «Орешника»?
Что внутри «Орешника»? видео
11 января 2026, 22:26 5425
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
11 января 2026, 21:26 2469
Курды вышли из Алеппо
Курды вышли из Алеппо
11 января 2026, 20:56 3420
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться