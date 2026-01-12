Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану»

США нанесут невиданные ранее удары по Ирану в случае атаки Тегерана на американские военные и коммерческие объекты, заявил президент США Дональд Трамп.
"Если они это сделают, мы нанесем им удары такой силы, какой они еще никогда не испытывали, и они даже не поверят в это. У меня есть очень мощные варианты действий", — ответил он журналистам на вопрос о возможной атаке Тегерана на американские военные и коммерческие объекты.
США всерьез рассматривают возможность какого-то ответа на события в Иране, в том числе с применением силы, сказал Трамп во время общения с журналистами на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где он проводил выходные в своем поместье Мар-а-Лаго.
"Мы рассматриваем такую возможность", - заявил он, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли всерьез возможность ответа на события в Иране, в том числе с применением военных средств.
Вместе с этим Трамп пообещал переговорить с бизнесменом Илоном Маском в части восстановления интернета в Иране с помощью Starlink.
Напомним, перебои с интернетом в Иране начались на фоне массовых протестов в стране.
"Мы говорим об этом, возможно, удастся восстановить интернет, если это возможно. Мы можем поговорить с Илоном, потому что, как вы знаете, он в этом очень хорош. У него отличная компания. Так что мы, возможно, свяжемся с Илоном Маском, и я позвоню ему сразу после того, как закончу разговор с вами", – сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, пошлет ли Starlink в Иран.
Сам Трамп ранее неоднократно заявлял о готовности нанести сильный удар по Ирану, если там погибнут протестующие.
Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на базирующихся в США правозащитников, в Иране с начала протестных акций погибли не менее 466 человек. Власти Ирана не комментировали эти цифры, однако публиковали данные о погибших в стране силовиках: по подсчетам их не менее 20 человек. Иранское агентство Tasnim сообщало о большом количестве жертв "террористов" - так власти страны стали называть погромщиков.
Напомним, с конца декабря в Иране проходят общенациональные протесты с требованием свержения средневековой хунты шиитской муллократии и возвращения во власть династии Пехлеви. Сам принц Мухаммед Рза Пехлеви – новый лидер иранского протеста призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал вмешаться в ситуацию американского лидера Дональда Трампа.
В свою очередь президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил в организации беспорядков США и Израиль. Он призвал выходить на улицы, чтобы не дать радикалам подменить реальные требования граждан своими.