USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!
Новость дня
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!

Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану»

главное на этот час
Отдел информации
05:40 757

США нанесут невиданные ранее удары по Ирану в случае атаки Тегерана на американские военные и коммерческие объекты, заявил президент США Дональд Трамп.

"Если они это сделают, мы нанесем им удары такой силы, какой они еще никогда не испытывали, и они даже не поверят в это. У меня есть очень мощные варианты действий", — ответил он журналистам на вопрос о возможной атаке Тегерана на американские военные и коммерческие объекты.

США всерьез рассматривают возможность какого-то ответа на события в Иране, в том числе с применением силы, сказал Трамп во время общения с журналистами на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где он проводил выходные в своем поместье Мар-а-Лаго.

"Мы рассматриваем такую возможность", - заявил он, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли всерьез возможность ответа на события в Иране, в том числе с применением военных средств. 

Вместе с этим Трамп пообещал переговорить с бизнесменом Илоном Маском в части восстановления интернета в Иране с помощью Starlink.

Напомним, перебои с интернетом в Иране начались на фоне массовых протестов в стране.

Громкое заявление Трампа

"Мы говорим об этом, возможно, удастся восстановить интернет, если это возможно. Мы можем поговорить с Илоном, потому что, как вы знаете, он в этом очень хорош. У него отличная компания. Так что мы, возможно, свяжемся с Илоном Маском, и я позвоню ему сразу после того, как закончу разговор с вами", – сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, пошлет ли Starlink в Иран.

Сам Трамп ранее неоднократно заявлял о готовности нанести сильный удар по Ирану, если там погибнут протестующие.

Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на базирующихся в США правозащитников, в Иране с начала протестных акций погибли не менее 466 человек. Власти Ирана не комментировали эти цифры, однако публиковали данные о погибших в стране силовиках: по подсчетам их не менее 20 человек. Иранское агентство Tasnim сообщало о большом количестве жертв "террористов" - так власти страны стали называть погромщиков.

Напомним, с конца декабря в Иране проходят общенациональные протесты с требованием свержения средневековой хунты шиитской муллократии и возвращения во власть династии Пехлеви. Сам принц Мухаммед Рза Пехлеви – новый лидер иранского протеста призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал вмешаться в ситуацию американского лидера Дональда Трампа.

В свою очередь президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил в организации беспорядков США и Израиль. Он призвал выходить на улицы, чтобы не дать радикалам подменить реальные требования граждан своими.

Еще одно покушение на Трампа?
Еще одно покушение на Трампа?
06:06 334
Трамп готовит точечные удары по Ирану
Трамп готовит точечные удары по Ирану
05:55 334
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой "исследовательского центра Тебриз" Мамедрзой Хейатом
05:03 836
И в Непале хотят короля
И в Непале хотят короля объектив haqqin.az
05:20 244
Крах шиитско-джафаритского проекта
Крах шиитско-джафаритского проекта подводя итоги
04:22 1228
Америка белых уходит в прошлое
Америка белых уходит в прошлое наш комментарий
04:35 723
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви! обновлено 02:02; видео
02:02 23662
Германия назвала нелегитимным правительство Ирана
Германия назвала нелегитимным правительство Ирана
00:38 2249
Что внутри «Орешника»?
Что внутри «Орешника»? видео
11 января 2026, 22:26 5425
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
11 января 2026, 21:26 2470
Курды вышли из Алеппо
Курды вышли из Алеппо
11 января 2026, 20:56 3420

ЭТО ВАЖНО

Еще одно покушение на Трампа?
Еще одно покушение на Трампа?
06:06 334
Трамп готовит точечные удары по Ирану
Трамп готовит точечные удары по Ирану
05:55 334
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа
Два решения: смещение Хаменеи и переход армии на сторону народа ситуацию в Иране разбираем с главой "исследовательского центра Тебриз" Мамедрзой Хейатом
05:03 836
И в Непале хотят короля
И в Непале хотят короля объектив haqqin.az
05:20 244
Крах шиитско-джафаритского проекта
Крах шиитско-джафаритского проекта подводя итоги
04:22 1228
Америка белых уходит в прошлое
Америка белых уходит в прошлое наш комментарий
04:35 723
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви!
В Тегеране скандируют: Реза Пехлеви! обновлено 02:02; видео
02:02 23662
Германия назвала нелегитимным правительство Ирана
Германия назвала нелегитимным правительство Ирана
00:38 2249
Что внутри «Орешника»?
Что внутри «Орешника»? видео
11 января 2026, 22:26 5425
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
На Западе заговорили о возрождении персидской культуры и конце ХАМАС и «Хезболлы»
11 января 2026, 21:26 2470
Курды вышли из Алеппо
Курды вышли из Алеппо
11 января 2026, 20:56 3420
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться