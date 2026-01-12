Трамп: «США нанесут невиданные ранее удары по Ирану»

США нанесут невиданные ранее удары по Ирану в случае атаки Тегерана на американские военные и коммерческие объекты, заявил президент США Дональд Трамп.

"Если они это сделают, мы нанесем им удары такой силы, какой они еще никогда не испытывали, и они даже не поверят в это. У меня есть очень мощные варианты действий", — ответил он журналистам на вопрос о возможной атаке Тегерана на американские военные и коммерческие объекты.

США всерьез рассматривают возможность какого-то ответа на события в Иране, в том числе с применением силы, сказал Трамп во время общения с журналистами на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где он проводил выходные в своем поместье Мар-а-Лаго.

"Мы рассматриваем такую возможность", - заявил он, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли всерьез возможность ответа на события в Иране, в том числе с применением военных средств.

Вместе с этим Трамп пообещал переговорить с бизнесменом Илоном Маском в части восстановления интернета в Иране с помощью Starlink.

Напомним, перебои с интернетом в Иране начались на фоне массовых протестов в стране.