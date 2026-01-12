Россия – крупнейший поставщик гречки в США

Россия в январе-октябре 2025 года стала крупнейшим поставщиком гречки в США, сместив с этого места Канаду, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.

Так, за десять месяцев российские компании экспортировали в Штаты гречку на 1,8 миллиона долларов против 1,6 миллиона – у канадцев.

Согласно расчетам, Москва поставила в Вашингтон зерна на максимальную сумму с 2022 года, когда американцы купили гречки сразу на 3,3 миллиона долларов.

В результате Россия обогнала Канаду по поставкам гречки и стала ее крупнейшим экспортером на американский рынок.